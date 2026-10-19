Asaduddin Owaisi News: एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने वंशवादी राजनीति पर निशाना साधते हुए कहा है कि उनकी पार्टी नेहरू, गांधी या यादव परिवार के किसी व्यक्ति को अपना नेता नहीं बनाएगी, बल्कि इसके बजाय वह अपनी पार्टी के भीतर युवा मुस्लिम पुरुषों और महिलाओं को आगे बढ़ाएगी।

असदुद्दीन ओवैसी ने रामपुर के एक कार्यक्रम में कहा कि मुस्लिम युवाओं में नेतृत्व करने की प्रतिभा और क्षमता है, लेकिन उन्हें अक्सर खुद को साबित करने के अवसर और मंच से वंचित कर दिया जाता है।

हम सब को मिलकर अन्याय के इस युग का अंत करना होगा- ओवैसी

एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, “मेरे प्रिय मित्रों और वरिष्ठजनों, हम सब को मिलकर अन्याय के इस युग का अंत करना होगा। रामपुर के आंकड़े क्या बताते हैं? रामपुर में साक्षरता दर 53% है, जबकि उत्तर प्रदेश में यह 67% है। अब समाजवादी पार्टी के सदस्यों से पूछिए, ‘अरे, ओवैसी ने कहा कि रामपुर में साक्षरता दर 53% है जबकि उत्तर प्रदेश में 67% है,’ तो ये दलाल कहेंगे कि इसके लिए ओवैसी जिम्मेदार हैं।”

#WATCH | Rampur, UP | AIMIM Chief Asaduddin Owaisi says, "We will not make any Nehru, Gandhi, or Yadav our leader. These young men and women will stand at our forefront… Young Muslims have just as much potential as people from other communities… but they are not given a… pic.twitter.com/TeHRJQVjdG — ANI (@ANI) October 19, 2026

जिले में कोई काम नहीं हुआ- ओवैसी

असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, “बाबा सिर्फ 80-20 के सिद्धांत की बात करते हैं, रामपुर को ही देख लीजिए, यहीं जल जीवन योजना है, कितने टैंक बने? रामपुर जिले में 50 टैंक भी नहीं बने, फिर भी बाबा 80-20 का सिद्धांत दोहराते रहते हैं, उन्होंने 690 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का उद्घाटन किया और फिर सब धराशायी हो गया, कुछ भी हासिल नहीं हुआ, उन्होंने सिर्फ रिबन काटे, तस्वीरें खिंचवाईं और चले गए। रामपुर जिले की यही हालत है, शहर में कुछ काम हुआ, लेकिन जिले में कोई काम नहीं हुआ।”

बता दें कि ओवैसी ने 2027 के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देने के लिए समाजवादी पार्टी सहित विपक्षी दलों के साथ हाथ मिलाने की पेशकश बार-बार की है। हालांकि, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने संकेत दिया है कि उनकी पार्टी अपने मौजूदा गठबंधन सहयोगियों के साथ गठबंधन जारी रखने का इरादा रखती है।

उत्तर प्रदेश में एआईएमआईएम की उपस्थिति सीमित है और विपक्षी नेताओं द्वारा अक्सर इस पर आरोप लगाए जाते रहे हैं कि यह बीजेपी विरोधी वोटों को विभाजित करके बीजेपी की मदद करती है। ओवैसी ने इस आरोप से इनकार किया है।

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उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी में लगे AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने सोमवार को समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों पर कड़ा प्रहार किया। ओवैसी ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और सपा प्रमुख अखिलेश यादव को एक चैलेंज देते हुए कहा कि योगी संभल से और अखिलेश यादव गोरखपुर से चुनाव लड़कर दिखाएं तब पता चलेगा कि उन्हें यूपी में कितना पसंद किया जाता है? यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…