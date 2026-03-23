बजट सत्र के दौरान सोमवार को लोकसभा में बोलते हुए पीएम मोदी ने इजरायल-ईरान युद्ध का भारतीय किसानों और खेती पर क्या असर पड़ेगा, इस संंबंध में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि एक बड़ा सवाल ये उठ रहा कि युद्ध का खेती पर क्या प्रभाव होगा, देश के किसानों ने हमारे अन्न के भंडार भर रखे हैं, इसलिए देश के पास पर्याप्त खाद्यान्न है। हमारा ये भी प्रयास है कि खरीफ सीजन में ढंग से बुआई हो सके। सरकार ने किसी भी स्थिति से निपटने के लिए खाद की भी पर्याप्त व्यवस्था की है।

उन्होंने कहा कि अतीत में भी हमारी सरकारों ने दुनिया की संकटों का बोझ किसानों पर नहीं पड़ने दिया है। कोरोना काल में भी ग्लोबल सप्लाई चेन में डिस्टर्बेंस आ गई थी। दुनिया के बाजार में यूरिया की एक बोरी 3 हजार रुपये तक पहुंच गई थी। लेकिन भारत में किसानों को वो ही बोरी 300 रुपये से भी कम कीमत में ही उपलब्ध कराई गई।

पीएम मोदी ने कहा, “देश के किसानों को इस तरह के संकटों से बचाने के लिए बीते वर्षों में अनेक कदम उठाए गए हैं। बीते एक दशक में देश में 6 यूरिया प्लांट शुरू किए गए हैं, जिससे सालाना 76 लाख मेट्रिक टन से अधिक यूरिया प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ी है। डीएपी और एनपीकेए घरेलू खाद का उत्पादन भी 50 लाख मेट्रिक टन बढ़ाया गया है। इतना ही नहीं तेल और गैस की आयात की तरह ही खाद के आयात को भी डाइवर्सिफाई किया गया है।

उन्होंने कहा, “ऐसे ही डीएपी और एनपीकेए के आयात के लिए हमने अपने विकल्पों का विस्तार किया है। हमने अपने किसानों को मेड इन इंडिया नैनो यूरिया का भी विकल्प दिया है। सरकार किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए भी प्रोत्साहित कर रही है। पीएम कुसुम योजना के तहत किसानों को 22 लाख से ज्यादा सोलर पंप दिए गए हैं, इससे भी डीजल पर उनकी निर्भरता कम हुई है। मैं सदन के माध्यम से देश के किसानों को विश्वास दिलाता हूं कि केंद्र सरकार उनकी हर संभव मदद करती रहेगी।”

गौरतलब है कि 28 फरवरी को अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर एक संयुक्त हमला किया। यह हमला कई दिनों की तैयारियों के बाद हुआ, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प तेहरान पर उसके परमाणु कार्यक्रम को लेकर एक नए समझौते पर सहमत होने के लिए दबाव बढ़ा रहे थे। इस हमले में ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनाई मारे गए, जिसके बाद से इस्लामी गणराज्य लगातार जवाबी कर्रवाई के साथ ही दोनों देशों के खिलाफ हमले कर रहा है। ईरान के जवाबी हमले ने युद्ध को पूरे खाड़ी क्षेत्र तक फैला दिया।

युद्ध के कारण विभिन्न देशों के आयात और निर्यात पर असर पड़ा है। भारत में क्रूड ऑयल और एलपीजी की सप्लाई बाधित होने से आम लोगों के साथ-साथ फूड एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से जुड़े व्यापारियों को दिक्कत हो रही है। किसानों के भी सामान आधे रास्ते में ही अटक गए हैं। साथ ही पेमेंट भी अटक गया है, जिससे उन्हें खासा परेशानी हो रही है।

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प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोमवार को लोकसभा में कहा कि पश्चिम एशिया में युद्ध ने भारत के समक्ष कई अप्रत्याशित चुनौतियां खड़ी कर दी हैं लेकिन सरकार स्थिति से निपटने के लिए सजग और तत्पर है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पश्चिम एशिया संकट शुरू हुए तीन सप्ताह से ज्यादा हो गया है और सभी देशों की अर्थव्यवस्था और जनजीवन पर इसका प्रतिकूल असर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि इस युद्ध ने भारत के समक्ष अप्रत्याशित चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। ये चुनौतियां न केवल आर्थिक, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी और मानवीय भी हैं। इसके साथ ही पीएम मोदी ने इस युद्ध में भारत की भूमिका को भी स्पष्ट किया। पूरी खबर पढ़ें…