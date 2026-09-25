विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ बुधवार को हुई बैठक के बाद विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि अमेरिका क्षेत्रीय भागीदारों को उनकी ऊर्जा सुरक्षा चुनौतियों से निपटने में मदद करने के लिए अच्छी स्थिति में है। जयशंकर ने रूस से ऊर्जा खरीदने वालों को सजा देने वाले नए अमेरिकी कानून पर भारत की चिंताएं जाहिर की थीं।

लिंडसे ओ. ग्राहम सैंक्शनिंग रूस एंड ईरान एक्ट पर पिछले हफ्ते राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले हफ्ते साइन किए थे। यह कानून अमेरिका को भारत और चीन सहित रूसी ऊर्जा खरीदारों पर 100 प्रतिशत तक टैरिफ लगाने का अधिकार देता है। भारत अपनी कच्चे तेल की 88 प्रतिशत से अधिक जरूरतों को पूरा करने के लिए आयात पर निर्भर है और वर्तमान में इन आयातों में रूस की हिस्सेदारी लगभग आधी है।

संयुक्त राष्ट्र महासभा के इतर रुबियो-जयशंकर की मुलाकात के बाद अमेरिकी विदेश विभाग के एक बयान में कहा गया, “दोनों ने रूस और ईरान के साथ आर्थिक रूप से जुड़े देशों के खिलाफ लगाए जा सकने वाले प्रतिबंधों पर भी चर्चा की। विदेश मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि क्षेत्रीय साझेदारों को उनकी ऊर्जा सुरक्षा संबंधी चुनौतियों से निपटने में मदद करने के लिए अमेरिका अच्छी स्थिति में है।”

रुबियो के साथ अपनी बातचीत में जयशंकर ने रूस प्रतिबंध विधेयक के संबंध में भारत की आर्थिक और रणनीतिक चिंताओं से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि उन्होंने खाड़ी देशों और यूक्रेन की स्थिति पर भी चर्चा की।

ट्रंप ने नए कानून पर साइन किए

संयुक्त राष्ट्र में विश्व नेताओं को संबोधित करते हुए ट्रंप ने कहा कि उन्होंने एक शक्तिशाली नए कानून पर साइन किए हैं। यह उन्हें रूसी तेल के प्रमुख खरीदारों पर भारी मात्रा में नए टैरिफ लगाने का अधिकार देता है। उन्होंने कहा, “अगर जरूरी हुआ, तो मुझे इनका उपयोग करना पड़ेगा। अब इस लूट को रोकने का समय आ गया है।”

ये घटनाक्रम ऐसे समय में हो रहे हैं जब दिल्ली और वॉशिंगटन एक द्विपक्षीय व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने पर काम कर रहे हैं। भारत के नजरिये से देखें तो रूस पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक अमेरिकी राष्ट्रपति को इसके प्रावधानों को लागू करने से छूट देने का अधिकार देता है। भारत निश्चित रूप से इस छूट के लिए दबाव डालेगा।

पश्चिम एशिया में चल रहे संकट के कारण वैश्विक ऊर्जा परिदृश्य को देखते हुए दिल्ली के लिए रूसी तेल आयात में सार्थक कमी करना संभव नहीं है। विश्लेषकों का मानना ​​है कि पश्चिम एशिया से ऊर्जा प्रवाह अत्यधिक सीमित होने की स्थिति में, वाशिंगटन के लिए भी वैश्विक बाजार से लाखों बैरल रूसी तेल को हटाना विवेकपूर्ण नहीं होगा।

रूस से तेल खरीद तनाव का मुख्य कारण

भारत द्वारा रूस से तेल का भारी आयात दिल्ली और वाशिंगटन के द्विपक्षीय संबंधों में तनाव का एक मुख्य कारण रहा है। ट्रंप प्रशासन दिल्ली पर रूस से तेल की खरीद कम करने और अमेरिका से ऊर्जा आयात बढ़ाने का दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है।

इस साल मार्च में, जब पश्चिम एशिया में युद्ध के बीच भारत को रूसी आयात पर छूट दी गई थी, तब अमेरिकी वित्त सचिव स्कॉट बेसेंट ने कहा था, “भारत अमेरिका का एक जरूरी भागीदार है और हम पूरी उम्मीद करते हैं कि नई दिल्ली अमेरिकी तेल की खरीद बढ़ाएगी।”

पिछले कुछ सालों में, अमेरिका लगातार भारत को कच्चा तेल सप्लाई करने वाले शीर्ष पांच-छह देशों में शामिल रहा है। कमोडिटी मार्केट एनालिटिक्स फर्म ‘केप्लर’ के टैंकर डेटा के अनुसार, 2026 के शुरुआती आठ महीनों में, रूस, सऊदी अरब, यूएई, इराक और ब्राजील के बाद अमेरिका भारत को कच्चा तेल सप्लाई करने वाला छठा सबसे बड़ा देश था। जनवरी-अगस्त की अवधि में अमेरिका से भारत का तेल आयात औसतन 177,000 बैरल प्रति दिन रहा।

हालांकि, हाल के सालों में अमेरिका भी भारत को एलएनजी की आपूर्ति करने वाले प्रमुख देशों में से एक रहा है, लेकिन पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते अब अमेरिका शीर्ष आपूर्तिकर्ता बन गया है क्योंकि पारंपरिक पश्चिम एशियाई आपूर्तिकर्ताओं से आयात की मात्रा में भारी गिरावट आई है। केप्लर के आंकड़ों से पता चलता है कि अप्रैल-जुलाई में भारत द्वारा अमेरिका से एलएनजी का आयात पिछले वर्ष की तुलना में 172% बढ़कर 23 लाख टन हो गया।

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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और ईरान पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। यह कानून अमेरिकी सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से पास हो चुका है। ऐसे में अब जो भी देश बड़ी मात्रा में रूस और ईरान से ऊर्जा खरीद कर रहे हैं, उन पर 100 फीसदी अतिरिक्त टैरिफ लगाने का रास्ता साफ हो गया है। व्हाइट हाउस ने एक बयान में कहा कि 18 सितंबर 2026 को राष्ट्रपति ने कानून के तौर पर ‘लिंडसे ओ. ग्राहम रूस और ईरान पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून, 2026’ पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…