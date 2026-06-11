नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने गुरुवार को कहा कि उनकी पार्टी केंद्र शासित प्रदेश को राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग को लेकर दिल्ली में प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन में भाग लेने के लिए जम्मू और कश्मीर की अन्य राजनीतिक पार्टियों से संपर्क नहीं करेगी और न ही उन्हें औपचारिक रूप से आमंत्रित करेगी।

अब्दुल्ला ने यहां पत्रकारों से कहा, “जो भी चाहे, हमारे प्रदर्शन में शामिल हो सकता है। हम किसी के पास कटोरा लेकर समर्थन मांगने नहीं जाएंगे।” नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू और कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग को लेकर संसद के आगामी मानसून सत्र के उद्घाटन दिवस पर दिल्ली में विरोध प्रदर्शन करने की योजना की घोषणा की है।

एकजुट होना समय की सबसे बड़ी जरूरत- फारूक अब्दुल्ला

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला द्वारा विपक्षी दलों से राज्य का दर्जा देने की मांग का समर्थन करने के आह्वान का जिक्र करते हुए अब्दुल्ला ने कहा कि इस मुद्दे पर एकता समय की जरूरत है। उन्होंने कहा, “राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए एकजुट होना समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। राज्य के दर्जे के मामले में हम सभी एकजुट हैं।”

जब अब्दुल्ला से पूछा गया कि क्या जम्मू और कश्मीर अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद खोई हुई अपनी पहचान को फिर से हासिल कर पाएगा तो उन्होंने कहा, “मैं भगवान नहीं हूं। केवल अल्लाह ही जानता है और दिल्ली में सत्ता में बैठे लोग ही।” अब्दुल्ला ने आगे कहा,

“हम पहले से ही लड़ रहे हैं। हम चुप नहीं बैठे हैं। हम लड़ते रहेंगे। संवैधानिक रूप से, हमें उन चीजों के खिलाफ विरोध करने का अधिकार है जो हमसे छीन ली गई हैं।”

शक्तियां निर्वाचित सरकार के पास होनी चाहिए- फारूक अब्दुल्ला

फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली सरकार को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि ज्यादातर शक्तियां उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के पास हैं। अब्दुल्ला ने तंज कसते हुए कहा, “उनके (एलजी) पास ये शक्तियां नहीं होनी चाहिए। वह तो दिल्ली से सिर्फ एक मनोनीत व्यक्ति हैं। शक्तियां निर्वाचित सरकार के पास होनी चाहिए, एलजी के पास नहीं।”

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जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला की हत्या की कोशिश के बाद उनकी पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। गुरुवार (12 मार्च) नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष ने कहा, ”भगवान ने मुझे बचा लिया।” यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…