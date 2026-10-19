Tiger Shroff Attack: जुहू में रविवार को हुई फायरिंग के बाद बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ की पहली तस्वीरें सामने आई हैं। इन तस्वीरों में वे अपने घर पर हैं, उनके कंधे और छाती पर पट्टियां बंधी हैं और दाहिने हाथ पर भी पट्टी लगी हुई है। देर रात उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने उनके परिवार से मुलाकात की।

पुलिस ने बताया कि इस हमले में अभिनेता टाइगर श्रॉफ को गोली नहीं लगी है। तस्वीरों में दिख रही चोटें किस तरह की हैं, इस बारे में अभी कोई जानकारी नहीं दी गई है।

मुंबई ने अतीत में गैंगवार का दौर देखा है- शिंदे

श्रॉफ परिवार से उनके आवास पर मुलाकात के बाद पत्रकारों से बात करते हुए शिंदे ने इस घटना को गंभीर और निंदनीय बताया और मुंबई में किसी भी तरह की गैंगवार को दोबारा भड़काने की कोशिश के खिलाफ चेतावनी दी । उन्होंने कहा, “मुंबई ने अतीत में भीषण गैंगवार का दौर देखा है। पुलिस ने सख्त कार्रवाई करके उस स्थिति को नियंत्रण में लाया था। हम किसी को भी उन दिनों को दोहराने या शहर की शांति भंग करने की अनुमति नहीं देंगे।”

शिंदे ने बताया कि उन्होंने श्रॉफ और उनके पिता, दिग्गज अभिनेता जैकी श्रॉफ से बात की है और उन्हें आश्वासन दिया है कि सरकार और मुंबई पुलिस परिवार के साथ खड़ी हैं और उनकी सुरक्षा संबंधी चिंताओं का समाधान करेंगी। उन्होंने कहा कि कथित तौर पर पांच राउंड फायरिंग हुई थी, ड्राइवर घायल हो गया था और अभिनेता बाल-बाल बच गए थे।

कानून अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं देंगे- शिंदे

लॉरेंस बिश्नोई गैंग को हमले से जोड़ने वाली खबरों के बारे में पूछे जाने पर शिंदे ने कहा कि चाहे कोई भी गिरोह शामिल हो, लोगों को डराने-धमकाने या हिंसा की जिम्मेदारी लेने के प्रयासों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने मशहूर हस्तियों और अन्य लोगों से आग्रह किया कि यदि उन्हें धमकी भरे फोन या मैसेज मिलें तो तुरंत पुलिस को सूचित करें।

उन्होंने कहा, “चाहे कोई सेलिब्रिटी हो, उद्योगपति हो या आम नागरिक, सबकी सुरक्षा महत्वपूर्ण है। मुंबई में किसी भी गिरोह को मनमानी करने की छूट नहीं दी जाएगी। सरकार किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं देगी।”

रविवार शाम करीब 7 बजे पुष्पा नरसी पार्क के पास गोलीबारी हुई, जहां कथित तौर पर श्रॉफ हर रविवार को फुटबॉल खेलते हैं। पुलिस को संदेह है कि हमलावरों ने पहले से ही रेकी की थी और उन्हें श्रॉफ की दिनचर्या की जानकारी थी। एक पुलिस अधिकारी ने बताया, “ऐसा लगता है कि आरोपियों ने अभिनेता का पीछा किया होगा और उनके आने तक पार्क के गेट के बाहर इंतजार किया होगा।”

श्रॉफ के ड्राइवर को लगी गोलियां

पुलिस ने बताया कि पांच गोलियां चलाई गईं। श्रॉफ के ड्राइवर फिरदोष के बाएं हाथ में गोली लगी और अभिनेता की कार के पास खड़े एक अन्य व्यक्ति को भी चोट आई। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया।

हमलावर मोटरसाइकिल पर सवार होकर एसवी रोड की ओर भाग गए और अंधेरी (वेस्ट) रेलवे स्टेशन के बाहर मोटरसाइकिल छोड़ दी। पुलिस को सीसीटीवी फुटेज में दो संदिग्ध व्यक्तियों की तस्वीरें मिली हैं। उनकी तलाश के लिए पंद्रह टीमें गठित की गई हैं, लेकिन अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। यह मामला क्राइम ब्रांच को सौंपे जाने की संभावना है।

लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े होने का दावा करने वाले एक सोशल मीडिया पोस्ट ने इस घटना की जिम्मेदारी ली है। पुलिस अभी इसकी पुष्टि कर रही है। एक अधिकारी ने बताया कि श्रॉफ की ओर से पहले कभी धमकी भरे फोन कॉल की कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई थी।

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बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर रविवार, 18 अक्टूबर की शाम मुंबई के जुहू में हमला हुआ। कुछ अज्ञात हमलावरों ने उनकी कार पर गोलीबारी की। अभिनेता सुरक्षित हैं। अब खबर आ रही है कि मामले से जुड़े एक संदिग्ध को पकड़ लिया गया है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…