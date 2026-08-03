Pappu Yadav Attack Case: बिहार की पूर्णिया लोकसभा सीट से सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपने ऊपर हुए हमले को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि आज सुबह से मुझे चार बार धमकियों भरे फोन आ चुके हैं।
समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत में पूर्णिया के सांसद ने कहा, “सुबह से चार फोन आ चुके हैं और धमकी मिल गई है कि आज मार देंगे तुमको। मैं विश्व हिंदू परिषद से बोल रहा हूं, मैं बजरंग दल से बोल रहा हूं। तुम निकलोगे तो तुम्हें मार देंगे। माफी मांगो, अब मुझ को समझ में नहीं आता है कि किस बात को लेकर माफी मांगे। चोरी आप कर रहे हो, आम आदमी की आस्था से आप खिलवाड़ कर रहे हो।”
भगवान के साथ आप गद्दारी कर रहे हो- पप्पू यादव
पप्पू यादव ने आगे कहा, “भगवान के साथ में आप गद्दारी कर रहे हो, सभी तरह के संतों और शंकराचार्यों पर हमला आप कर रहे हो। एक सिंधी संगठन ने 200 किलो चांदी चोरी का आरोप चंपत राय पर लगाया। एक परिवार ने सोना की रामायण पर आरोप लगाया। उसका तो कोई भी जवाब नहीं है।”
मैं अभी डॉक्टर के पास गया था- पप्पू यादव
पूर्णिया के सांसद ने कहा, “अभी मैं पुलिस से क्या शिकायत करूं। सुबह से ये ‘कालनेमी’ साधु ‘इसका सिर लाओ’ जैसी बातें कह रहे हैं। हम तो अभी डॉक्टर के पास में गए थे, मार देते। अब मेरी आवाज भी नहीं निकल रही है, मेरा सीधा सवाल है कि हम सभी संतों का सम्मान करते हैं और हमने किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया है। एक प्रदर्शन हमने किया, विपक्ष के नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव सभी लोग इन मुद्दों को लेकर लड़ रहे हैं। आपने हनुमान को नचा दिया तो तब आप चुप थे, आप पतंग में उड़ा दिए तो चुप। आप बद्रीनाथ, केदारनाथ सब धाम की चोरी कर लिए और एक कालनेमि संत के पास से एक मुकुट मिला है।”
भाजपा सांसद संजय जायसवाल द्वारा लोकसभा अध्यक्ष को उनके खिलाफ नोटिस भेजे जाने पर निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा, “आप सदन में नेहरू, इंदिरा गांधी या मुलायम सिंह को गाली दे सकते हैं। आप जिसे चाहें उसे गाली दे सकते हैं, यह ठीक है। आप सदन में विपक्ष के नेता (एलओपी) को बोलने से रोक सकते हैं, यह ठीक है। लेकिन जब कोई सदन के बाहर गरिमापूर्ण तरीके से विरोध करता है, तो ‘विशेषाधिकार’ का सवाल ही कहां उठता है। अगर अध्यक्ष पूछेंगे, तो मैं निश्चित रूप से अपना पक्ष रखूंगा। मैंने अध्यक्ष को पत्र भी लिखा है।”
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राम मंदिर में कथित दान चोरी मामले को लेकर संसद परिसर में पप्पू यादव, राहुल गांधी, अवधेश प्रसाद और अन्य विपक्षी सांसदों द्वारा किए गए ‘नाटक’ को सपा के राज्यसभा सांसद रामगोपाल यादव ने गलत बताया है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…