Punjab News: पंजाब के सबसे जाने-माने प्रवर्तन अधिकारियों में से एक ने ऐसा राजनीतिक कदम उठाया जिसने सब को चौंका दिया। जालंधर में प्रवर्तन निदेशालय के पूर्व डिप्टी डायरेक्टर निरंजन सिंह, अकाली दल (‘वारिस पंजाब दे’) में शामिल हो गए।

निरंजन को लंबे समय से एक सख्त मिजाज अधिकारी के रूप में देखा जाता रहा है, जो राजनीति से दूर रहते थे। उनका यह फैसला महत्वपूर्ण है, लेकिन अकेला नहीं। शिरोमणि अकाली दल के तीन विधायकों में से एक मनप्रीत सिंह अयाली के जून में डब्ल्यूपीडी में शामिल होने के बाद से, पार्टी में विभिन्न पृष्ठभूमियों के लोग जुड़ रहे हैं।

हमारे देश की संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं हो सकता- निरंजन

इससे भी अधिक दिलचस्प बात यह है कि इसके कुछ नए सदस्य इस बात पर जोर दे रहे हैं कि पार्टी किस बारे में नहीं है। निरंजन का रुख बिल्कुल साफ है, “हमारे देश की एकता या संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं हो सकता।” अमृतपाल की गिरफ्तारी से पहले उनसे जुड़े खालिस्तान के आह्वान के बारे में पूछे जाने पर वे कहते हैं, “कैसा खालिस्तान? यह हमारी मातृभूमि है, यह तो पहले से ही हमारी है। किसी दूसरी मातृभूमि का तो सवाल ही नहीं उठता।”

दो दशकों से अधिक समय तक शिअद से जुड़े रहे व्यवसायी अयाली का कहना है कि उन्होंने डब्ल्यूपीडी में इस शर्त पर शामिल हुए कि यह संविधान के दायरे में रहकर काम करेगी। वे कहते हैं, “मैं इस बारे में बिल्कुल स्पष्ट था।”

अयाली के अनुसार, विशेषकर युवाओं के बीच डब्ल्यूपीडी का उदय, शिअद के पतन से अविभाज्य रूप से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा, “शिअद का गठन 100 साल से भी पहले पंथ का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया गया था। इसने राजनीति और धर्म को आपस में जोड़ा। लेकिन समय के साथ यह बादलों की पार्टी बन गई।”

अयाली ने शिअद प्रमुख सुखबीर बादल की विशेष रूप से आलोचना करते हुए कहा कि अकाली नेता वोट प्रबंधन में तो माहिर थे, लेकिन सिख भावनाओं को समझने में विफल रहे। उन्होंने कहा, “पार्टी का पतन ठीक 11 साल पहले शुरू हुआ था जब उसने डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख राम रहीम को सिख धर्म का मजाक उड़ाने के लिए क्षमा कर दिया था, क्योंकि उसने गुरु गोविंद सिंह का रूप धारण किया था। इससे घटनाओं की एक ऐसी श्रृंखला शुरू हुई जो अंततः धर्म का अपमान करने और दो प्रदर्शनकारियों की हत्या करने में परिणत हुई।”

सिख धर्म की सर्वोच्च धार्मिक संस्था अकाल तख्त द्वारा सदस्यों की भर्ती के लिए गठित एक समिति में मनोनीत अयाली का दावा है कि उन्होंने 15 लाख युवाओं को पार्टी में शामिल किया। लेकिन इससे बादल के साथ उनके संबंध और बिगड़ गए। उन्होंने कहा, “डब्ल्यूपीडी युवाओं के बीच बेहद लोकप्रिय है क्योंकि वे इसे ड्रग्स, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के खिलाफ एक नए मंच के रूप में देखते हैं।”

सरबत दा भला की ओर अयाली ने किया इशारा

अमृतपाल से जुड़ी बयानबाजी को याद करते हुए अयाली सिख धर्म के सरबत दा भला यानी सभी के कल्याण के सिद्धांत की ओर इशारा करती हैं। उन्होंने कहा, “हमारे मन में किसी के प्रति कोई भेदभाव नहीं है। हम हिंदू और मुस्लिम दोनों को उम्मीदवार बनाएंगे। अगर हम सरकार बनाते हैं, तो हमारे दो उपमुख्यमंत्री होंगे, एक हिंदू और एक दलित।”

नाम न बताने की शर्त पर कुछ रिटायर्ड अफसरों ने बताया कि डब्ल्यूपीडी के वरिष्ठ सदस्यों ने संगठन को और ज्यादा समावेशी बनाने के लिए उनसे सलाह मांगी है। हालांकि, पार्टी की पहुंच बढ़ाने की कोशिश हाल की भर्तियों से पहले ही शुरू हो गई थी। 2024 के विधानसभा चुनावों से पहले बयानबाजी में बदलाव साफ तौर पर दिखाई दिया, जब अमृतपाल के पिता तरसेम सिंह ने सभाओं को संबोधित करते हुए खालिस्तान का जिक्र नहीं किया। इसके बजाय, उन्होंने पंजाब के युवाओं को बर्बाद कर रहे नशीले पदार्थों पर ध्यान केंद्रित किया और कहा कि उनका बेटा इनके खिलाफ काम करेगा।

तब से ड्रग्स का मुद्दा डब्ल्यूपीडी के मुख्य एजेंडे में से एक बन गया है। पिछले महीने राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण रखार पुनिया रैली में पार्टी ने ड्रग्स पर श्वेत पत्र जारी करने का वादा किया था। पूर्व पंजाब पुलिस डीएसपी बलविंदर सिंह का कहना है कि यही एक कारण था जिसके चलते वे पार्टी की ओर आकर्षित हुए।

उन्होंने कहा, “मैं बहुत धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति हूं। मैं इस उम्मीद के साथ पार्टी में शामिल हो रहा हूं कि यह ड्रग्स को खत्म करने के लिए काम करेगी। इसी उम्मीद के साथ मैं बीजेपी में शामिल हुआ था, लेकिन वह ड्रग्स तस्करी के खिलाफ सीमा को सुरक्षित रखने की अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती।”

मैं कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा- निरंजन

निरंजन भी कहते हैं कि उनका यह निर्णय पारंपरिक पार्टियों और आप से मोहभंग होने के कारण लिया गया था। उन्होंने कहा, “मैं राजनेता नहीं हूं, मैं कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैं चार मुद्दों पर पार्टी में शामिल हुआ हूं, ड्रग्स, बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार, कानून-व्यवस्था और रोजगार।” वह कानून-व्यवस्था की विशेष रूप से आलोचना करते हैं।

उन्होंने कहा, “हालात बेहद खराब हैं। कोई सुरक्षित नहीं है। मादक पदार्थों की तस्करी के आरोपी बर्खास्त एआईजी राजजीत हुंदल तीन साल तक फरार रहने के बाद गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में आत्मसमर्पण करने की पेशकश कर चुके हैं। इसी भ्रष्ट माहौल के कारण मैंने महिला सुरक्षा विभाग में शामिल होने का फैसला किया।”

डब्ल्यूपीडी एक व्यापक राजनीतिक कार्यक्रम तैयार करने का भी प्रयास कर रही है। अयाली का कहना है कि पार्टी जल्द ही एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए एक पैनल की घोषणा करेगी।

हम कुर्सी के लिए कोई गठबंधन नहीं करेंगे- अयाली

अयाली ने कहा, “हम पंजाब की समस्याओं और उनके समाधान के बारे में युवाओं, व्यापारियों, कारोबारियों और किसानों सहित हर समुदाय से सलाह ले रहे हैं। हमारी पार्टी परामर्श पर आधारित है, हम लोगों की राय के आधार पर निर्णय लेंगे।” अकाली दल की लंबे समय से सहयोगी रही बीजेपी के साथ गठबंधन के बारे में पूछे जाने पर अयाली ने कंधे उचका दिए। उन्होंने कहा, “हम कुर्सी (सत्ता) के लिए कोई गठबंधन नहीं करेंगे और हम पंथ के खिलाफ कोई फैसला नहीं लेंगे। यह अटल सत्य है।” सभी लोग इससे सहमत नहीं हैं।

राजनीतिक विश्लेषक डॉ. प्रमोद कुमार ने डब्ल्यूपीडी द्वारा दिए गए टिकटों की ओर इशारा करते हुए कहा कि पार्टी की नई स्थिति उसके राजनीतिक चरित्र को बदलने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकती है। उन्होंने कहा, “यह एक राजनीतिक दुस्साहस है जिसमें एक कट्टरपंथी पंथिक एजेंडे पर स्थापित पार्टी गैर-पंथिक चेहरों को लाकर एक उदारवादी छवि पेश करने की कोशिश कर रही है। इस प्रयोग के सफल होने की संभावना कम है।”

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पंजाब में खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह की पार्टी वारिस पंजाब दे एक बार फिर आगामी पंजाब चुनाव को लेकर चर्चा में है। वारिस पंजाब दे पार्टी के प्रवक्ता मनप्रीत अयाली ने भाजपा के साथ पंजाब 2027 विधानसभा चुनाव लड़ने की चर्चा पर विराम लगा दिया है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…