लद्दाख के क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने कहा कि हम फिर से बातचीत के लिए बैठेंगे और इस देश को आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे। उन्होंने कहा कि इतना जरूर है कि इस पूरे प्रकरण को लेकर मुझे व्यक्तिगत रूप से ठेस जरूर लगी थी। मंगलवार को मीडिया से बात करते हुए वांगचुक ने कहा कि मेरे व्यक्तिगत जीवन में मैं कहूंगा (छह महीने जेल में बिताना) एक सकारात्मक अनुभव था। इससे मुझे आत्मचिंतन करने का समय मिला। लिखने-पढ़ने का वक्त मिला।
सोनम वांगचुक ने कहा लेकिन न्याय के दृष्टिकोण से कई गलतियां हुईं, कई अन्याय हुए, और ये गलतियां किसी के साथ नहीं होनी चाहिए। मगर जिस तरह से इन्हें (सजा) को वापस लिया गया। उससे मुझे समझ आता है कि उन गलतियों का अहसास है और जहां अहसास है, मैं फिर उस मुद्दे को दोबारा नहीं देखता हूं। कोई कटुता-कड़वाहट नहीं होनी चाहिए। हम फिर से बातचीत के लिए बैठेंगे और इस देश को आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे।
देशद्रोह के नैरिटव को लेकर पूछे गए सवाल पर वांगचुक ने कहा कि यह सब अदालत में स्पष्ट हुआ और यह देखकर उन्हें (केंद्र) भी स्पष्ट हुआ। इसलिए उन्होंने इसे (केस) वापस लिया। उनकी इस करनी से पता चल रहा है कि उन्हें अहसास हुआ है। लेकिन मुझे व्यक्तिगत रूप से ठेस लगी थी, लेकिन ऐसी मेरी फितरत या स्वभान नहीं है कि कहीं कोई मुझे ठेस पहुंचाए तो मैं उसका जवाब दूं।
सोनम वांगचुक ने आगे कहा कि आज मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूं, इन दो दिनों में अपनी आवाज़ वापस पाने, अपने छोटे पंख फैलाने और खुद को नई दिशा देने के बाद… मैं थोड़ा लालची इंसान हूं। मेरे लिए एक जीत काफी नहीं थी। मैं हमेशा एक विन-विन की तलाश में रहता था। एक जीत सिर्फ सोनम वांगचुक की जीत होती। सोनम वांगचुक के जीतने का क्या फायदा अगर लद्दाख और हिमालय और जिन वजहों को वह रिप्रेजेंट करते हैं, वे नहीं जीतते? इसलिए, हम वजहों के लिए एक विन-विन की तलाश में थे। अब, जैसा कि उन्होंने कहा है, सरकार ने भरोसा बनाने और मतलब की बातचीत को आसान बनाने के लिए हाल ही में हाथ बढ़ाया है। यह बहुत अच्छी बात है क्योंकि इस तरह लद्दाख भी जीतेगा और हमारी वजह भी जीतेगी।
वांगचुक ने कहा कि यह सच में एक विन-विन होगा। यह एक विन-विन-विन भी होगा, क्योंकि सरकार बेहतर दिखेगी और दुनिया में हमारी इमेज थोड़ी बेहतर होगी और यह और भी बेहतर विन-विन-विन होगा, अगर कोर्ट इस मामले में ऑर्डर रद्द करने के अलावा एक जजमेंट भी रिकॉर्ड करे ताकि यह भविष्य को गाइड करे। अधिकारियों और भविष्य के पॉलिसी बनाने वालों को नेशनल सिक्योरिटी एक्ट जैसे कानूनों का इस्तेमाल कैसे करें और खासकर कैसे नहीं करें, इस बारे में जानकारी दी जाएगी।
सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि जे अंगमो ने कहा, “मैं बहुत खुश हूं। हम सभी को यह मानना होगा कि आखिर में सच की जीत होती है। संघर्ष बड़ा था और इसका नतीजा और भी बड़ा होगा। अंत भला तो सब भला। हम इस अनुभव और सीख का इस्तेमाल देश बनाने के लिए करेंगे…”
सोनम वांगचुक की रिहाई के बाद पत्नी गीतांजलि का पहला रिएक्शन
क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को शनिवार को जोधपुर सेंट्रल जेल से रिहा कर दिया गया। केंद्र सरकार ने नेशनल सिक्योरिटी एक्ट (NSA) के तहत उनकी हिरासत को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया था। रिहाई के एक दिन बाद वांगचुक की पत्नी, गीतांजलि जे. अंगमो ने एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया। इसमें उन्होंने जेल में महीनों तक सीमित मुलाकातों के बाद हुई अपनी पहली सुकून भरी बातचीत का जिक्र किया। पढ़ें पूरी खबर।