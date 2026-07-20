Tamil Nadu News: विलाथिकुलम के डीएमके विधायक जीवी मार्कंडेयन को सोमवार को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उन पर कोविलपट्टी में एक जनसभा के दौरान तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बारे में धमकी भरे और विवादित बयान देने का आरोप है। उन्होंने कहा था, “विजय की हड्डियां तोड़ देंगे।” इस भाषण के वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं।

वीडियो के वायरल होने के बाद टीवीके पदाधिकारियों और समर्थकों ने पुलिस स्टेशनों में शिकायतें दर्ज कराईं और कड़ा विरोध जताया। शिकायत की गंभीरता को देखते हुए विलाथिकुलम के डीएसपी सुंदरपांडियन, जिला क्राइम ब्रांच के डीएसपी कन्नन और पुलिसकर्मियों की एक बड़ी टीम विलाथिकुलम के अंबाला नगर में विधायक मार्कंडेयन के घर पहुंची।

कई सारे कार्यकर्ता विधायक के घर के सामने जमा हो गए

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, विधायक अपनी मॉर्निंग वॉक से घर लौटे ही थे कि वे वहां आ गए। पुलिस ने उन्हें बताया कि वे उन्हें गिरफ्तार करने आए हैं। तब तक, यह खबर सुनकर डीएमके के बहुत सारे कार्यकर्ता विधायक के घर के सामने जमा हो गए थे।

जब पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करके घर से बाहर निकाला, तो वे उन्हें अपनी गाड़ी में ले जाने की कोशिश करने लगे। इसका विरोध करते हुए डीएमके कार्यकर्ताओं ने गाड़ी को रोक दिया और सड़क पर बैठकर नारेबाजी करने लगे। इसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाया और विधायक मार्कंडेयन को हिरासत में ले लिया। वहां एक घंटे से ज्यादा समय तक तनावपूर्ण स्थिति बनी रही।

पहले भी एक डीएमके विधायक हो चुके गिरफ्तार

गौरतलब है कि इससे पहले भी इसी तरह के एक मामले में, पूर्व डीएमके मंत्री और तिरुचेंदुर विधायक अनीता राधाकृष्णन को मुख्यमंत्री विजय के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने और हिंसा भड़काने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और बाद में उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया था। इसी मुद्दे पर एक और डीएमके विधायक, मार्कंडेयन की गिरफ्तारी ने टीवीके और डीएमके के बीच सीधे टकराव को और बढ़ा दिया है।

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तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर विकसित भारत गारंंटी योजना के क्रियान्वयन का विरोध किया है। हाल ही में शुरू की गई ‘विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण)’ (VB-GRAMG) योजना में अहम बदलाव करने की मांग की है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…