Alwar Nagar Nigam Mayor Result: अलवर में भारतीय जनता पार्टी की सुमनलता अग्रवाल अलवर नगर निगम की पहली मेयर बन गई हैं। अलवर में बीजेपी की जीत के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान राजस्थान के कैबिनेट मंत्री संजय शर्मा की आंखों से आंसू छलक पड़े।

समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत में राजस्थान के कैबिनेट मंत्री ने कहा, “पिछली बार इसी नगर परिषद परिसर में हमारे साथ धोखा हुआ था। उस धोखे का जवाब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और शहर की जनता से बहुत अच्छे बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की मेयर को चुना है।”

हम बहुत अच्छा काम करेंगे- कैबिनेट मंत्री संजय शर्मा

इतनी बात बोलकर कैबिनेट मंत्री भावुक हो गए। उन्होंने कहा, “मैं अलवर की जनता को विश्वास देता हूं कि हम बहुत जोरदार और बहुत अच्छा काम करेंगे। देखिए ये कार्यकर्ताओं की मेहनत है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, आदरणीय भूपेंद्र यादव जी का कुशल मार्गदर्शन है। पार्टी जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता जी का नेतृत्व है और हमारे प्रभारी आदरणीय रामचरण वोहरा जी ने जिस तरह से हम को संभाला है और विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी के उस हर कार्यकर्ता को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। अलवर की जनता को धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास व्यक्त किया।”

Alwar, Rajasthan: Minister Sanjay Sharma became emotional after the BJP formed its board in the Alwar Municipal Corporation and BJP candidate Suman Chaudhary was elected Mayor.



He said, "…Last time, in this same premises, there was deceit and betrayal. Today, in the same… pic.twitter.com/iTt4ZhdNat — IANS (@ians_india) September 21, 2026

टीकाराम जूली पर मंत्री ने साधा निशाना

मंत्री संजय शर्मा ने टीकाराम जूली पर भी जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा, “जो पिछली बार हमारे साथ, छल और धोखा हुआ था, टीकाराम जूली जो हल्ला मचा रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि पिछली बार भी भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बन रहा था, लेकिन उन्होंने झूठ, फरेब और गुंडागर्दी के बल पर वो बोर्ड बनाया था। आज उसका जवाब अलवर के पार्षदों ने कांग्रेस पार्टी और खासतौर पर टीकाराम जूली को दिया है। मेरी भावुकता का कारण यह है कि पिछली बार मुझे इसी परिसर में मुझे छला गया था, मुझे घेरकर मारा गया था, लेकिन आज इसी परिसर में चैयरमेन सुमन जी विजय की माला पहन रही हैं। मेरे लिए ये बहुत भावुक क्षण है और मैं अलवर शहर की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं।”

सुमनलता अग्रवाल बनीं मेयर

बता दें कि मेयर चुनाव में सुमनलता अग्रवाल को 42 वोट मिले, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार कमलेश शर्मा को 23 वोट मिले। इसके साथ ही अलवर नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बन गया।

अलवर नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी के 28 और कांग्रेस के 23 पार्षद थे। बहुमत के लिए 33 पार्षदों का समर्थन जरूरी था। ऐसे में दोनों ही पार्टियों की नजर निर्दलीय पार्षदों पर थी। चुनाव में बीजेपी को 13 निर्दलीय और एक अन्य पार्षद का समर्थन मिला। इसके बाद सुमनलता अग्रवाल ने 42 वोट हासिल कर जीत दर्ज की।

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राजस्थान हाई कोर्ट ने राज्य में मेयर पद के चुनाव से पहले पार्षदों और उम्मीदवारों को गिरफ्तारी से सुरक्षा दिलाने वाली याचिकाओं पर विचार करने के लिए स्पेशल बेंच बनाईं और रविवार देर रात सुनवाई की। अदालत ने हनुमानगढ़ के नौ पार्षदों और बीकानेर के कांग्रेस पार्षद मकसूद अहमद को अंतरिम सुरक्षा दी। वकीलों ने कहा कि यह उन दुर्लभ मामलों में से एक था, जब हाईकोर्ट ने छुट्टी के दिन देर रात याचिकाओं पर सुनवाई की। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…