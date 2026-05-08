Suvendu Adhikari News: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत के कुछ दिनों बाद शुक्रवार को सुवेंदु अधिकारी को बंगाल का मुख्यमंत्री नामित किया। गृह मंत्री शाह ने विधायक दल की बैठक में घोषणा की, “मैं पश्चिम बंगाल भाजपा विधायक दल के नेता के रूप में सुवेंदु अधिकारी के नाम की घोषणा करता हूं।”

इसके बाद नवनिर्वाचित विधायकों को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा, “आज बंगाल की जीत अनेक लिहाज से अहम है। 100 साल की वैचारिक यात्रा के बाद गंगोत्री से गंगासागर तक, आज भाजपा की सरकार बनी है। 2014 से जो यात्रा निकली, ये अभूतपूर्व यात्रा है। अपने पुरुषार्थ से कौशल से जनमत को कैसे संजोया जा सकता है। इसका दुनियाभर में सबसे बेहतरीन उदाहरण है 2014 से 2026 तक भाजपा की यात्रा। पूरा देश आज इस बात के लिए हमारे पार्टी और मोदी जी को स्वीकृति देता है। 2014 में बंगाल में हमारा खाता खुला। फिर 3 हुए, अगले चुनाव में 77 हुए और आज हम यहां बैठे हैं।”

बंगाल विजय अनेक लिहाज से अहम- अमित शाह

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, “आज बंगाल की विजय अनेक लिहाज से अहम है। 100 साल की वैचारिक यात्रा के बाद गंगोत्री से गंगासागर तक, आज भाजपा की सरकार बनी है। 1950 से जिस विचार को लेकर हम निकले, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के विचार को लेकर निकले। आज उनकी ही पार्टी की सरकार बनी। 370 हटी तो देश भर में कार्यकर्ताओं में खुशी थी। लेकिन कई कार्यकर्ताओं ने कहा था कि अभी भी एक कसक बची है। उन्होंने कहा कि बंगाल में बीजेपी का झंडा फहराना है। वो भी आज पूरा हो गया।

भवानीपुर को अमित शाह ने दिया धन्यवाद

अमित शाह ने भवानीपुर की जनता को भी धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा, “भवानीपुर की जनता का भी बहुत बहुत धन्यवाद। सुवेंदु ने पिछले चुनाव में नंदीग्राम में हराया था। दीदी इस बार तो सुवेंदु दा ने आपको आपके घर में हराया है। भवानीपुर की जनता का दिल से धन्यवाद। इस जीत का महत्व पार्टी के विस्तार तक सीमित नहीं है। इसका महत्व भाजपा-NDA का 21वां राज्य हुआ तक सीमित नहीं है।”

शेख हसीना ने बंगाल विजय पर बीजेपी को दी बधाई

बांग्लादेश अवामी लीग की अध्यक्ष और पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में लगातार जीत हासिल करने वाले सभी उम्मीदवारों को हार्दिक बधाई दी है। उन्होंने नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों को आज एक आधिकारिक संदेश के माध्यम से यह बधाई संदेश भेजा। पढ़ें पूरी खबर…