CJP Protest News: पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर शनिवार को दिल्ली के जंतर-मंतर पर चल रहे छात्र प्रदर्शन में शामिल हुए और इस आंदोलन को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने उम्मीद जताई कि सरकार के साथ बातचीत से सकारात्मक परिणाम निकलेंगे।
सीजेपी के मंच से मणिशंकर अय्यर ने कहा, “आज जो नौजवान हैं वो विद्यार्थी नहीं है, वो देश को एक सबक सिखा रहे हैं। वो सबक यह है कि निडर रहो। हमारी जो पीढ़ी है वो बहुत ज्यादा डर गई थी। मोदी जी और अमित शाह का नाम सुनकर हम कांपते थे। हममें शक पैदा हो जाता था कि हम आवाज उठाएं तो हमारा क्या होगा। अगला हमारा पता तिहाड़ जेल होगा या क्या होगा। हमने उमर खालिद और शरजील इमाम को देखा है, उन्हें कई साल से जेल में बंद है और इतने साल के पश्चात सरकार यहां तक अपना काम नहीं कर पा रही है कि उनके बारे में क्या इल्जाम है, वो भी कोर्ट में आकर पेश करे।”
आप निडर हो- मणिशंकर अय्यर
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने आगे कहा, “ऐसे हाल में हम डरे हुए थे। मैं आपके सामने कहना चाहता हूं कि मैंने अपनी आवाज उठाने की कोशिश की थी, तब भी अंदरूनी डर था और आज हम देख रहे हैं कि आप निडर हो। ये सबक सिखने के लिए आज हम यहां पर पहुंचे हैं। आप निडर हो और इस देश को निडर होना चाहिए।”
मणिशंकर अय्यर की पत्नी भी हुईं शामिल
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता की पत्नी सुनीत मणि अय्यर भी उनके साथ जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शन में शामिल हुईं। उन्होंने प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई की निंदा की और शांतिपूर्ण बातचीत का आह्वान किया। अय्यर ने कहा, “पत्थरबाजी नहीं होनी चाहिए, चाहे इसमें बच्चे हों, छात्र हों, मजदूर हों, किसान हों या कोई और शामिल हो। हिंसा नहीं होनी चाहिए। यह एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन है। हम यहां जनता की आवाज सुनने और उसमें अपनी आवाज जोड़ने आए हैं।”
सीजेपी के सदस्यों और केंद्रीय मंत्रियों के बीच हुई बातचीत का स्वागत करते हुए उन्होंने कहा, “बातचीत करना अच्छी बात है। मुद्दों का समाधान संवाद के माध्यम से हो सकता है, पत्थरों या लाठियों से नहीं।”
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लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने शनिवार को छात्रों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राहुल गांधी ने कहा कि छात्रों की तीन मांगें हैं और उन मांगों से किसी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पहली मांग है- धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, और इस मांग से किसी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…