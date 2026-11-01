Uddhav Thackeray News: शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने शनिवार को कहा कि उनकी पार्टी की पूर्व सहयोगी भारतीय जनता पार्टी के साथ बातचीत 2019 में बंद हो गई थी और फिर कभी शुरू नहीं हुई। शिवसेना यूबीटी सांसद और सामना के कार्यकारी संपादक संजय राउत की नई किताब बोध कीर्तन के विमोचन कार्यक्रम में बोलते हुए, ठाकरे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस की टिप्पणियों का जिक्र किया।

उद्धव ठाकरे ने कहा, ”हमने कुछ लोगों को फोन करना बंद कर दिया और फिर यह हमेशा के लिए बंद हो गया।” मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस ने दो दिन पहले एक अन्य पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे की मौजूदगी में हल्के-फुल्के अंदाज में कहा था, “2019 के बाद उद्धव ठाकरे ने फोन नहीं किया, मैं इंतजार कर रहा था।”

2019 में बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन क्यों टूटा था?

अविभाजित शिवसेना 2019 विधानसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री पद को लेकर अपने लंबे समय से सहयोगी बीजेपी से अलग हो गई। 2022 में सेना के विभाजन और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले गुट के बीजेपी खेमे में शामिल होने के बाद रिश्ते और अधिक तनावपूर्ण हो गए।

अपने भाषण में ठाकरे ने इस बात पर भी अफसोस जताया कि लोगों की सोचने की क्षमता खत्म हो गई है और उन्होंने इसके लिए मोबाइल फोन के ज्यादा उपयोग को जिम्मेदार ठहराया। सेना (यूबीटी) प्रमुख ने कहा, एक तरफ मराठी में बोलने पर जोर दिया जा रहा है, लेकिन इसके लिए किसी को शुद्ध मराठी आनी चाहिए, अन्यथा यह बेकार है।

राज ठाकरे ने समारोह में क्या कहा?

समारोह में बोलते हुए मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने एक पत्रकार के रूप में राउत की यात्रा और उन दोनों के बीच चार दशकों से अधिक समय से चले आ रहे संबंधों का जिक्र किया। राज ने यह भी याद किया कि जब राउत पहले एक अन्य प्रकाशन के साथ काम करते थे, तो वह शिवसेना के बारे में आलोचनात्मक लेख लिखते थे, जिससे उन्हें सेना संस्थापक बाल ठाकरे की नाराजगी का सामना करना पड़ा था।

राज ने एक पत्रिका के लिए बाल ठाकरे के साथ राउत के पहले साक्षात्कार को याद किया। मनसे प्रमुख ने कहा कि बाल ठाकरे ने राउत के लिए कुछ अपशब्दों का इस्तेमाल किया और बाद में उन्होंने इन शब्दों को छोड़े बिना साक्षात्कार प्रकाशित किया। बाल ठाकरे को राउत की यही खूबी पसंद आई। राज ठाकरे ने कहा कि बाद में इससे राउत को शिवसेना के मुखपत्र सामना का कार्यकारी संपादक बनने में मदद मिली।

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महाराष्ट्र की राजनीति में हमेशा कुछ ना कुछ दिलचस्प होता रहता है। 29 अक्टूबर 2026 को मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस, शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे एक ही मंच पर नजर आए। एक किताब के विमोचन के मौके पर लगभग सभी दलों के नेता वहां पर मौजूद थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए देवेंद्र फड़नवीस ने कहा कि मुझे नहीं पता कुछ लोग हमें एक मंच पर देखकर हैरान क्यों हुए हैं, यह महाराष्ट्र की राजनीतिक परंपरा है, जहां पर अलग-अलग पार्टियों के नेता एक कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…