Abhijeet Dipke News: कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके अपने सहयोगी सदस्यों सौरव दास और आशुतोष रांका के जेल में होने पर भावुक हो गए। दीपके ने देश के मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ चलाए जा रहे आंदोलन पर फिलहाल ब्रेक लगा दिया है। इतना ही नहीं उन्होंने प्रदर्शनकारियों से घर जाने की अपील भी की है।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किए गए वीडियो में अभिजीत दीपके ने कहा, “हम नफरत के खिलाफ लड़ रहे हैं। हमें यह भी सुनिश्चित करना है कि वह नफरत हमारे अंदर न आए। हमें उन लोगों जैसा नहीं बनना है जो हमसे नफरत करते हैं। हमारी सबसे बड़ी ताकत एक-दूसरे के लिए प्यार, करुणा और दयालुता है।”

तीनों के बीच हुई बातचीत को दीपके ने किया याद

अभिजीत दीपके ने तीनों के बीच हुई बातचीत को भी याद किया है। दीपके ने कहा कि वे अक्सर जेल जाने की संभावनाओं और कौन सबसे ज्यादा समय तक जेल में रह पाएगा, इस बारे में चर्चा करते थे। उन्होंने कहा, “सौरव कहता था कि मैं एक भी दिन जेल में नहीं टिक पाऊंगा। लेकिन वो छह दिन जेल में रहा है और उसके बाद भी हंसता हुआ रहा है।”

Message to all cockroaches pic.twitter.com/9e5yI9Nst0 — Abhijeet Dipke (@abhijeet_dipke) October 20, 2026

दीपके ने कहा, “जून में जंतर-मंतर पर शुरू हुए धरने के दौरान उन्हें बहुत नरम होने या कोल्ड कॉफी पीने के लिए शुरू में ट्रोल किया गया था, लेकिन अब उन्हें देखिए, तिरंगा लहराते हुए वह मुस्कुराते हुए जेल के अंदर हैं।” सीजेपी के संस्थापक ने कहा कि उन्होंने केवल आशुतोष और सौरव के निर्देशों का पालन किया। लेकिन वास्तव में इस आंदोलन को इन दोनों ने ही आगे बढ़ाया और उन्होंने कहा कि जिस साहस और दृढ़ विश्वास के साथ उन्होंने नेतृत्व किया, उससे उन्हें शक्ति मिली।

कॉकरोच जनता पार्टी के नेता ने फ्रांस में चल रही अशांति और सीजेपी आंदोलन के बीच तुलना करने वालों पर भी निशाना साधा और साफ किया कि दोनों स्थितियां पूरी तरह से अलग हैं। उन्होंने कहा, “भारत में आशुतोष और सौरव हंसते-हंसते हुए जेल गए हैं। उन्होंने फ्रांस में जैसा कुछ हो रहा है, वैसा कुछ भी नहीं किया है। जब उन्हें पता था गलत तरीके से उन्हें जेल में डाला जा रहा है तो उन्होंने शांति को चुना। आशु और सौरव सत्याग्रह कर रहे हैं, जब भी वो दोनों जेल से बाहर निकलेंगे तो पूरा देश इनको सलाम करेगा।”

मैं इस समय भावुक हो रहा हूं- अभिजीत दीपके

अभिजीत दीपके ने कहा, “अभी कुछ लोगों को लगेगा कि ये देखो ये इमोश्नल हो गया है, देखों इन लोगों को कैसे रुला दिया। हमारी भावनाएं हमारी कमजोरी नहीं हैं। मैं इस समय भावुक हो रहा हूं क्योंकि सौरव और आशुतोष मेरा भाई है। मैं उनकी परवाह करता हूं। यही मेरा उनके लिए प्यार है। मैं तुम लोगों से डरा नहीं हूं, दो दिन जेल में रखा फिर भी मैं डरा नहीं हूं।”

यह भी पढ़ें: एनएसपी मैदान में कॉकरोच का पुतला जलाने की तैयारियों पर दीपके ने कहा, ‘धन्यवाद’



कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने मंगलवार को दिल्ली के पीतमपुरा में एक विशाल कॉकरोच का पुतला जलाने की तैयारी से जुड़े वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मुफ्त में प्रचार करने के लिए धन्यवाद। रिपोर्ट के मुताबिक, दशहरे पर रावण के पुतलों के साथ कॉकरोच के इस पुतले को भी जलाया जाना है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…