संसद के मानसून सत्र के दौरान जारी गतिरोध के बीच केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान उन्होंने सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने पर चर्चा की। दोनों नेताओं के बीच करीब 50 मिनट तक बातचीत हुई, जिसमें संसद में जारी गतिरोध, विपक्ष की मांगों और सरकार के विधायी एजेंडे पर विचार-विमर्श हुआ।
मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत में किरेन रिजिजू ने कहा कि उनकी राहुल गांधी से सकारात्मक और सार्थक चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि एक विशेष मुद्दे पर अनुरोध करने के साथ-साथ अन्य विषयों पर भी बातचीत हुई।
‘हम राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी हैं, दुश्मन नहीं’
रिजिजू ने कहा, “हम कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के साथ लगातार संवाद और समन्वय चाहते हैं। हम राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी हो सकते हैं, लेकिन दुश्मन नहीं हैं। इसलिए राष्ट्रीय हित में हमें मिलकर काम करना चाहिए।”
उन्होंने यह भी कहा कि विपक्ष संसद न चलने देने वाला माहौल बना रहा है। उन्होंने सवाल किया कि अगर संसद नहीं चलेगी तो इसका नुकसान आखिर किसे होगा।
परिसीमन विधेयक पर भी हुई चर्चा
राहुल गांधी और किरेन रिजिजू के बीच प्रस्तावित परिसीमन (डिलिमिटेशन) विधेयक को लेकर भी चर्चा हुई। सरकार विभिन्न राजनीतिक दलों से इस मुद्दे पर सहमति बनाने की कोशिश कर रही है ताकि इसे मौजूदा मानसून सत्र में ही पेश किया जा सके।
हालांकि, कांग्रेस पार्टी ने अभी तक परिसीमन विधेयक के मौजूदा स्वरूप का समर्थन नहीं किया है। राहुल गांधी ने संकेत दिया है कि यह प्रस्ताव पार्टी को मंजूर नहीं है। पार्टी आंतरिक चर्चा के बाद ही अपना आधिकारिक रुख साफ करेगी।
‘राज्यसभा में कामकाज जारी है’
रिजिजू ने कहा कि राज्यसभा में विस्तृत चर्चा के बाद विधेयक पारित हो रहे हैं और अधिकांश सांसद बहस में भाग ले रहे हैं। उनके मुताबिक कांग्रेस और उसके कुछ सहयोगी दल वॉकआउट या हंगामा कर रहे हैं, लेकिन इससे सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस के नए सांसदों को हो रहा है, क्योंकि उन्हें सदन में अपनी बात रखने का अवसर नहीं मिल पा रहा है।
रिजिजू और खड़गे के बीच तीखी नोकझोंक
गृह मंत्री की अनुपस्थिति को लेकर राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और किरेन रिजिजू के बीच तीखी बहस भी देखने को मिली। रिजिजू ने कहा कि विपक्ष यह तय नहीं कर सकता कि सदन में कौन-सा मंत्री उपस्थित रहेगा। उन्होंने कहा कि जिस मंत्रालय का विधेयक सदन में विचाराधीन होता है, सामान्य तौर पर वही मंत्री सदन में मौजूद रहता है।
उन्होंने यह भी कहा कि गृह मंत्री सुबह से शाम तक संसद में मौजूद रहकर अपना काम कर रहे हैं। इस पर खड़गे ने कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि उन्हें क्या बोलना है, कब बोलना है और कैसे बोलना है, यह उनका अधिकार है। उन्होंने सरकार पर विपक्ष के सवालों से बचने का आरोप लगाया और कहा कि विपक्ष देश से जुड़े गंभीर मुद्दे उठा रहा है।
बार-बार स्थगित हुई राज्यसभा की कार्यवाही
विपक्ष के हंगामे और नारेबाजी के कारण राज्यसभा की कार्यवाही दिन में कई बार स्थगित करनी पड़ी। पहले सुबह 11 बजे शुरू हुई कार्यवाही आधे घंटे के भीतर दोपहर तक स्थगित हुई। इसके बाद दोपहर 12 बजे सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू हुई, लेकिन फिर हंगामे के चलते इसे पहले 2:15 बजे और बाद में एक बार फिर स्थगित करना पड़ा।
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विधानसभा में इस पॉलिसी के अलावा, ‘कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल’ (CAG) की दो रिपोर्ट पेश की जाएगी और बिजली रेगुलेटर से जुड़ा एक नोटिफिकेशन भी पेश किया जाएगा। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।