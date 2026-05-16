AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने शुक्रवार कोमध्य प्रदेश के इंदौर उच्च न्यायालय के धार जिले के भोजशाला परिसर से संबंधित हालिया आदेश की कड़ी आलोचना की। उन्होंनेदावा किया कि यह निर्णय भारत के संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप नहीं है।

ओवैसी ने उम्मीद जताई कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट पलट देगा जिसमें धार में विवादित भोजशाला परिसर को मंदिर घोषित किया गया है। उन्होंने ‘X’ पर एक पोस्ट में कहा, “हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को सुलझाएगा और इस आदेश को रद्द करेगा। बाबरी मस्जिद के फैसले से इसमें स्पष्ट समानताएं हैं।”

वहीं, शुक्रवार को हैदराबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए ओवैसी ने कहा कि यह फैसला बाबरी मस्जिद-राम मंदिर विवाद की कानूनी दिशा को दर्शाता है।

We hope the Supreme Court will set this right and overturn this order.

Glaring similarities with the Babri Masjid judgment . https://t.co/3sEUpe0KlK — Asaduddin Owaisi (@asadowaisi) May 15, 2026

उन्होंने कहा कि यह फैसला संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप नहीं है। बाबरी मस्जिद-राम मंदिर विवाद पर दिए गए फैसले ने एक धर्म को सर्वोच्चता प्रदान की है, जबकि अन्य धर्मों के अधिकारों को प्रभावी रूप से कमजोर किया है। इसके अलावा, इस फैसले ने एक नई राह खोल दी है। कल कोई भी विभिन्न पूजा स्थलों की पवित्रता को चुनौती देने के लिए आगे आ सकता है।

ओवैसी न्यायपालिका के रुख में विरोधाभास का आरोप लगाते हुए कहा कि जहां सर्वोच्च न्यायालय ने बाबरी मस्जिद मामले में पहले पूजा स्थल अधिनियम को संविधान के ‘मूल ढांचे’ से जोड़ा था, वहीं अब ऐसा प्रतीत होता है कि उस सिद्धांत की “पूरी तरह से अनदेखी” की जा रही है।

AIMIM चीफ ने पत्रकारों से कहा कि यह विशेष रूप से चिंताजनक है, क्योंकि बाबरी मस्जिद-राम मंदिर मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने स्वयं पूजा स्थल अधिनियम के महत्व को स्वीकार करते हुए इसे संविधान के ‘मूल ढांचे’ से जोड़ा था, एक ऐसा सिद्धांत जिसे न्यायालय ने आज पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया है। पूजा स्थल अधिनियम का मजाक उड़ाया जा रहा है।

बाबरी मस्जिद मामले से सीधा संबंध बताते हुए ओवैसी ने टिप्पणी की, “यह फैसला बिल्कुल बाबरी मस्जिद मामले जैसा निकला है। बाबरी मस्जिद मामले में अदालत ने कहा था कि मुसलमानों का उस जगह पर कोई कब्ज़ा नहीं था। लेकिन इस मामले में, आज तक मेरा उस जगह पर पूरा कब्ज़ा रहा है।”

एआईएमआईएम नेता ने अपनी पिछली चेतावनियों को दोहराते हुए अपने आलोचकों को याद दिलाया कि उन्होंने इस प्रवृत्ति की भविष्यवाणी बहुत पहले ही कर दी थी। उन्होंने कहा, “मैंने पहले भी कहा था कि बाबरी मस्जिद-राम मंदिर विवाद से संबंधित फैसला त्रुटिपूर्ण था, जो पूरी तरह से आस्था के आधार पर दिया गया था। मैंने चेतावनी दी थी कि उस समय दिया गया यह फैसला कई समान मुद्दों के सामने आने का मार्ग प्रशस्त करेगा। उस समय कई लोगों ने मुझे चुप रहने की सलाह दी थी।”

उस समय चुप रहने की अपील करने वालों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, “आज जो हो रहा है उसे देखिए। जिस फैसले का मैंने उदाहरण देते हुए चेतावनी दी थी कि यह इस तरह के कई घटनाक्रमों का रास्ता खोल देगा, अब उसी के कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जहां दी गई राहत बिल्कुल समान है।”

इसी बीच, इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और अखिल भारतीय मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कार्यकारी सदस्य मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने कहा कि हालांकि उच्च न्यायालय के फैसले से मुस्लिम समुदाय में निराशा हुई है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय आगे की कानूनी लड़ाई के लिए एक खुला रास्ता बना हुआ है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस मामले को बाबरी मस्जिद मामले से अलग तरीके से देखा जा रहा है।

‘धार भोजशाला मंदिर है’ हाईकोर्ट ने विवादित स्थल को मंदिर करार दिया, हिंदुओं को पूजा की अनुमति

इंदौर हाई कोर्ट ने धार-भोजशाला कमालमौला-मस्जिद मामले पर बड़ा फैसला सुनाया है। उच्च न्यायालय ने हिंदू पक्ष की दो जनहित याचिकाएं मंजूर कीं। हाई कोर्ट ने विवादित स्थल को मंदिर माना है और हिंदुओं को पूजा की अनुमति दे दी है। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि ऐतिहासिक रिकॉर्ड भोजशाला को मंदिर साबित करते हैं। इंदौर हाई कोर्ट के जस्टिस विजय कुमार शुक्ला और जस्टिस आलोक अवस्थी की पीठ ने यह फैसला सुनाया। पढ़ें पूरी खबर।

