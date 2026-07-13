Supreme Court News: हैदराबाद की एक महिला ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका पर सुनवाई करने की भावुक अपील करते हुए अपना मंगलसूत्र उतार दिया। सहारा इंडिया की संपत्तियों की बिक्री से संबंधित एक याचिका की सुनवाई के दौरान, महिला ने मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ को बताया कि लंबे समय तक चले मुकदमे ने उसके परिवार को तबाह कर दिया है।

बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, महिला ने मुख्य न्यायाधीश से गुहार लगाते हुए कहा, “माइलॉर्ड, माइलॉर्ड। मैं हैदराबाद से हूं। एक शब्द हमारा भी सुन लीजिए, माइलॉर्ड। पंद्रह साल से…।” इस पर सीजेआई ने याचिकाकर्ता को बीच में टोकते हुए कहा, “मैडम, आपका मामला अगले सोमवार को सुना जाएगा।”

15 साल से हम जिंदगी नहीं जी रहे- महिला

महिला ने फिर से गिड़गिड़ाते हुए कहा, “नहीं, प्लीज, सर। मैं बस एक शब्द कहूंगी। पंद्रह साल से हम जिंदगी नहीं जी रहे हैं। हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई है। हमारे पूरे परिवार बर्बाद हो गए हैं। हम सब मिलकर यह रिक्वेस्ट कर रहे हैं, माइलॉर्ड।”

इस पर मुख्य न्यायाधीश ने उन्हें बताया कि उनके मामले की सुनवाई अगले हफ्ते की जाएगी। सीजेआई ने कहा, “अगले सोमवार को आपका मामला सुना जाएगा। यह मामला एक स्पेशल बेंच को सुनना है। ठीक है। आप ऐसे कीजिए, आप मत आइएगा। आप ऑनलाइन पेश हो जाइए। आपको खुद आने की जरूरत नहीं है।”

हम अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दे पा रहे- महिला याचिकाकर्ता

हालांकि, महिला ने कहा कि वह खुद उपस्थित होंगी क्योंकि यह मामला उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। महिला ने कहा, “नहीं सर, हम आएंगे सर। हमारे दिल की जो बात है ना सर, आपके दिल को टच होना चाहिए, सर। क्योंकि हम कितने दर्द में हैं। पूरी फैमिली बर्बाद हो गई है, सर। अब बच्चों को खाना तक नहीं दे पा रहे हैं, सर। हम लोग अपने बच्चों को खाना नहीं दे पा रहे हैं, एजुकेशन नहीं दे पा रहे हैं।”

मुख्य न्यायाधीश ने जोर देकर कहा कि उन्हें यात्रा पर पैसा बर्बाद नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा, “मामले का फैसला सुनवाई के बाद ही होगा। सुनवाई की तारीख अगले सोमवार तय की गई है। लेकिन मेरी आपको यही सलाह है कि आप यात्रा पर पैसा बर्बाद न करें।”

फिर उस महिला ने अपना मंगलसूत्र उतारते हुए कहा कि अब उसके गले में कुछ भी नहीं बचा है। महिला ने कहा, “एक महिला के लिए मंगलसूत्र से बढ़कर कुछ नहीं होता, सर। हमारे गले में अब क्या बचा है, सर।”

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राम मंदिर के चढ़ावे में कथित गड़बड़ी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की एसआईटी से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। चढ़ावा विवाद को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने एसआईटी बनाई थी। एसआईटी में लखनऊ मंडल के आयुक्त विजय विश्वास पंत, पुलिस महानिरीक्षक (आईजी) किरण एस. तथा विशेष सचिव (वित्त) नील रतन हैं। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…