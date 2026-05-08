Tamil Nadu News: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणि शंकर अय्यर ने शुक्रवार को तमिलनाडु में अभिनेता विजय और उनकी पार्टी टीवीके को समर्थन देने के कांग्रेस के फैसले पर सवाल उठाते हुए इस कदम को भयानक, नैतिक रूप से संदिग्ध और राजनीतिक रूप से गैरजिम्मेदाराना बताया।

समाचार एजेंसी पीटीआई से बात करते हुए अय्यर ने कहा, “नवंबर 1925 में, सौ साल पहले, महात्मा गांधी ने अपने गुजराती पत्रिका ‘नवजीवन’ में यह सिद्धांत दिया था कि स्वराज का अर्थ नैतिकता पर आधारित शासन होना चाहिए और महात्मा गांधी की ही पार्टी, कांग्रेस पार्टी ने हाल ही में टीवीके के साथ गठबंधन करने का जो निर्णय लिया है, उसी सिद्धांत का उल्लंघन किया है।”

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने आगे कहा, “जबकि पिछले चुनाव में हमने टीवीके का विरोध किया था। इस तरह की स्वार्थपरक राजनीति आगे बढ़ने का सही रास्ता नहीं है। इस निर्णय में एक प्रकार की राजनीतिक नासमझी भी झलकती है क्योंकि हमने सोचा था कि डीएमके गठबंधन से अलग होने पर गठबंधन के अन्य छोटे सदस्य, जो हमसे भी छोटे हैं, वे भी अलग हो जाएंगे, लेकिन उनमें से कोई भी अलग नहीं हुआ। इसलिए हम पूरी तरह से अधर में लटके हुए हैं। हमने विजय के साथ गठबंधन करके अनैतिकता तो की है, लेकिन साथ ही उन्हें बहुमत न दिलाकर राजनीतिक मूर्खता भी की है।”

VIDEO | Delhi: Veteran Congress leader Mani Shankar Aiyar criticizes his own party for deciding to ally with the TVK in Tamil Nadu, says, "In November 1925, a hundred years ago, Mahatma Gandhi laid down the injunction in his Gujarati magazine, Navjeevan, that Swaraj should mean… pic.twitter.com/ZNtI8s531W — Press Trust of India (@PTI_News) May 8, 2026

मणिशंकर अय्यर ने कहा, “इसलिए, त्रिशंकु विधानसभा है और हम अधर में लटके हुए हैं। क्या यह समझदारी है या अच्छी राजनीति? अच्छी नैतिकता? इस तरह की स्वार्थपरक राजनीति किस मानदंड को पूरा करती है? मुझे नहीं लगता कि हम इस तरह की राजनीति के साथ आगे बढ़ सकते हैं।”

बीजेपी को तमिलनाडु में पैर जमाने में मदद मिल सकती है- अय्यर

डीएमके द्वारा राहुल गांधी को दिए गए समर्थन का जिक्र करते हुए, अय्यर ने हिंदू तमिल में एक तीखे लेख में लिखा, “कांग्रेस उस सहयोगी दल को कैसे निराश कर सकती है जिसने इंडिया ब्लॉक में अकेले ही ‘भाई’ राहुल गांधी को प्रधानमंत्री घोषित किया था?” अय्यर ने तर्क दिया कि कांग्रेस के इस फैसले से अनजाने में भाजपा को तमिलनाडु की राजनीति में पैर जमाने में मदद मिल सकती है।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने कहा कि राहुल गांधी को विपक्षी गठबंधन के नेता पद से हट जाना चाहिए और ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, एमके स्टालिन या तेजस्वी यादव जैसे क्षेत्रीय नेताओं को गठबंधन की कमान संभालने देनी चाहिए।

बता दें कि बुधवार को कांग्रेस ने डीएमके से संबंध तोड़ लिए और तमिलनाडु में सरकार बनाने में मदद के लिए विजय की टीवीके को समर्थन देने की घोषणा की। टीवीके ने 234 सदस्यीय विधानसभा में 108 सीटें जीतकर डीएमके और एआईएडीएमके दोनों को चौंका दिया था। कांग्रेस के पांच विधायकों के समर्थन से टीवीके गठबंधन के पास अब 112 सीटें हैं। यह बहुमत के आंकड़े 118 से अभी भी कम हैं।

विजय बनेंगे CM या तमिलनाडु में लगेगा राष्ट्रपति शासन

तमिलनाडु में इस पूरी सियासी उठापटक के बीच कई तरह के सवाल खड़े हो गए हैं। राज्यपाल के विजय को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाने में देरी किए जाने के फैसले ने इस बहस को तेज कर दिया है कि राज्यपाल का अधिकार बड़ा है या जनता का जनादेश? अगर विजय बहुमत साबित नहीं कर पाते हैं तो क्या होगा? क्या तमिलनाडु में राष्ट्रपति शासन लगेगा? दोबारा चुनाव होंगे? जनसत्ता ने तमिलनाडु के इन सियासी हालातों पर संविधान विशेषज्ञ, वरिष्ठ वकील और पूर्व मुख्य निर्वाचन आयोग से बात की है। इन सभी ने तमिलनाडु के राज्यपाल आर्लेकर के इस फैसले को लेकर अलग-अलग विचार पेश किए हैं। पढ़ें पूरी खबर…