Tamil Nadu News: तमिलनाडु के मंत्री आधव अर्जुन और उनकी पत्नी डेजी मार्टिन ने अलग होने का फैसला किया है। दोनों की शादी को 14 साल हो गए थे। अब उन्होंने सोशल मीडिया पर आपसी सहमति से अलग होने की घोषणा की है। डेजी मार्टिन ने इस बारे में पोस्ट किया है। डेजी मार्टिन, भारत के लॉटरी किंग के नाम से मशहूर सैंटियागो मार्टिन की बेटी हैं।

डेजी मार्टिन ने इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा, “14 सालों तक एक-दूसरे की जिंदगी का हिस्सा रहने के बाद, हमारा यह सफर प्यार, समझ और बदलावों से भरा रहा है। इस दौरान हमने दोस्तों, जीवनसाथी और माता-पिता के रूप में जिंदगी के अलग-अलग पड़ावों को एक साथ पार किया है। आज, आधव अर्जुन और मैंने आपसी सहमति से एक जोड़े के रूप में अलग होने और अपनी-अपनी राहें चुनने का फैसला किया है।”

डेजी मार्टिन ने इस बात पर जोर दिया कि भले ही यह हम दोनों के लिए एक नए अध्याय की शुरुआत है, लेकिन अपने बच्चे की परवरिश में मिलकर जिम्मेदारी निभाना और उसकी खुशी व भलाई सुनिश्चित करना, हमेशा हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता रहेगी।

डेजी मार्टिन ने आगे कहा, “आधव अर्जुन के प्रति मेरा हमेशा सम्मान रहेगा और मैं ईमानदारी से उसके लिए हर चीज में खुशी, शांति और सफलता की कामना करता हूं। हम ईमानदारी से आपकी समझ, दयालुता और गोपनीयता का अनुरोध करते हैं क्योंकि हम इस परिवर्तन को आगे बढ़ा रहे हैं।”

आधव अर्जुन अभिनेता विजय की पार्टी के नेता हैं। 2026 के विधानसभा चुनावों के बाद विजय के नेतृत्व वाली सरकार में उन्हें मंत्री पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उनका विवाह उद्योगपति सैंटियागो मार्टिन की बेटी डेजी से हुआ था। राजनीति में सक्रिय आधव अर्जुन के निजी जीवन से जुड़े इस फैसले पर फिलहाल चर्चा हो रही है।

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