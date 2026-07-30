टीएमसी महुआ मोइत्रा ने गुरुवार को बिना नाम लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा। महुआ ने पूछा कि अब किस तरह की धोती पहनकर आ रहे हैं, यह कोई नहीं जानना चाहता है, देश जानना चाहता है कि आपने छात्रों पर पैलेट गन क्यों चलाई?

महुआ मोइत्रा ने कहा, “आपने गोली क्यों चलवाई? आप महाराष्ट्रीयन, कर्नाटक या फिर किस तरह की धोती पहन रहे हैं, हम आपका धोती का स्टाइल नहीं जानना चाहते हैं, आप किस तरह की धोती संसद में पहनकर आ रहे, देश वह नहीं जानना चाहता है।”

मोइत्रा ने आगे कहा कि देश जानना चाहता है कि वो और उनके मंत्रालय ने किस वजह से प्रोटेस्ट करने वाले बच्चों पर पैलेट गन चलाई, उन पर लाठियां बरसाईं।

#WATCH | Delhi: TMC MP Mahua Moitra says, "The question being asked is: why did you open fire? We do not want to know about his dhoti style; the country wants to know why he and his ministry authorized the use of pellet guns and lathis against unarmed protestors." pic.twitter.com/fJGh7O4GJN — ANI (@ANI) July 30, 2026

वहीं, कांग्रेस के राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने गुरुवार को केंद्र सरकार पर तीखा हमला करते हुए विपक्ष के नेता राहुल गांधी से माफी मांगने की मांग का विरोध किया और जोर देकर कहा कि सच बोलने के लिए माफी की जरूरत नहीं होती।

न्यूज एजेंसी ANI से बात करते हुए सुरजेवाला ने मांग की कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को हाल ही में जंतर-मंतर प्रदर्शन में छात्र प्रदर्शनकारियों पर पैलेट गन का इस्तेमाल करने के लिए दिल्ली पुलिस को कथित तौर पर आदेश देने के लिए माफी मांगनी चाहिए।

सुरजेवाला ने क्या कहा?

सुरजेवाला ने पूछा कि क्या हमारे बच्चों के खिलाफ पैलेट गन के इस्तेमाल का आदेश देने वालों को माफी नहीं मांगनी चाहिए? क्या बच्चों पर AK-47 की गोलियां चलाने का आदेश देने वाले केंद्रीय गृह मंत्री को माफी नहीं मांगनी चाहिए? पूरा विपक्ष केंद्रीय गृह मंत्री से माफी मांगने की मांग करेगा। राहुल गांधी को माफी क्यों मांगनी चाहिए? सच बोलने के लिए माफी नहीं मांगी जाती। क्या सिर्फ कानून बनाने से सारी समस्याएं हल हो जाएंगी? दोषी सिर्फ पेपर लीक माफिया ही नहीं, बल्कि उनके संरक्षक भी हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के नेतृत्व में हम सरकार से जवाबदेही की मांग कर रहे हैं।

कपिल सिब्बल ने अमित शाह की चुप्पी पर उठाए सवाल

राज्यसभा सांसद कपिल सिबल ने सवाल उठाया कि छात्र प्रदर्शनों के दौरान पैलेट गन के इस्तेमाल की अनुमति देने पर केंद्रीय गृह मंत्री चुप क्यों रहे? उन्होंने कहा कि उनकी चुप्पी का मतलब है कि उन्होंने हथियार के इस्तेमाल पर सहमति दे दी है।

उन्होंने कहा कि यह स्पष्ट है कि यदि किसी ने पैलेट गन से गोली चलाई या लोगों को घायल किया तो किसी ने इसकी अनुमति जरूर दी होगी। यदि एसडीएम ने अनुमति दी थी, तो क्या गृह मंत्री ने कभी कहा है कि एसडीएम ने गलत काम किया? गृह मंत्री चुप क्यों हैं? उनकी चुप्पी से पता चलता है कि यह उनकी सहमति से हुआ था। अन्यथा, वह सार्वजनिक रूप से स्वीकार करते कि एसडीएम ने गलत काम किया। उन्होंने कहा कि एक ओर, भाजपा ने शुरू में पैलेट गन के इस्तेमाल से इनकार किया, लेकिन राहुल गांधी द्वारा लोगों के चेहरों और शरीरों पर लगी चोटों को दिखाने के बाद, उन्हें यह स्वीकार करना पड़ा कि गोली चलाई गई थी। इसलिए, गृह मंत्री को जिम्मेदारी लेनी चाहिए, फिर भी वह न तो सदन में आते हैं, न कोई बयान जारी करते हैं और न ही अपनी गलती मानते हैं।

केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने विपक्ष के रुख को खारिज कर दिया। गांधी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि उनके हालिया “बेबुनियाद” बयान चुनावों में बार-बार मिली हार से उपजे हैं। शेखावत ने कहा कि राहुल गांधी की लगातार चुनावी हार ने उनमें हताशा पैदा कर दी है, इसीलिए वे बिना तथ्यों के निराधार बयान देते हैं।

जंतर-मंतर प्रदर्शन: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को जारी किया नोटिस, कहा- पैलेट गन का रिकॉर्ड सुरक्षित रखें

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को पूर्व आईपीएस अधिकारी यशोवर्धन आजाद और पैलेट गन से घायल हुए दो पीड़ितों की याचिकाओं पर नोटिस जारी किया है। याचिका में नागरिक सभाओं से निपटने के दौरान भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पैलेट गन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है। पढ़ें पूरी खबर।