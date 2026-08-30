आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने न्यूयॉर्क के मैडिसन स्क्वायर गार्डन में दिए गए अपने बयान में कहा है कि जो यह सोचता है कि मुसलमान देश में नहीं रहेंगे, वह सच्चा हिंदू नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि मानवता की एकता की हिंदू अवधारणा में इस तरह किसी को बाहर करने की कोई जगह नहीं है। मोहन भागवत के इस बयान पर अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस का बयान सामने आया है।

मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस ने कहा, “पहली बात तो यह है कि मोहन जी ने क्या कहा इस पर हम कभी टिप्पणी नहीं करते। लेकिन यह जो तत्व है, वह बिल्कुल सही तत्व है। क्योंकि हिंदुत्व की आत्मा क्या है? सहिष्णुता। दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता “हिंदू सभ्यता” है। इसका केवल एक कारण है, क्योंकि हमने अपने तत्वों को इतना मजबूत रखा कि दुनियाभर के आक्रमण होने के बाद सहिष्णुता से हमने उन आक्रमणों को भी झेला और उनमें से कई आक्रमणों को हमने अपने प्रवाह में समाहित कर लिया।”

देवेंद्र फड़नवीस ने आगे कहा, “उसके साथ में जगभर से जो ठुकराए लोग थे, चाहे वो यहूदी हों या फिर ईरान से आए हुए हमारे भाई लोग हों। जगभर के ठुकराए लोगों को भारत ने न केवल अपनाया, बल्कि अपनी संस्कृति का एक हिस्सा बनाया और भारत की मुख्यधारा में उनको लाया गया। उन्होंने कहा कि इसका प्रमुख कारण यह है कि हमारा विचार ही सहिष्णु है।”

#WATCH | Nagpur, Maharashtra: CM Devendra Fadnavis says, "We never comment on what Mohan Bhagwat says. However, the principle being discussed here is absolutely correct. What is the soul of Hindutva? Tolerance. Hindu civilization is the oldest in the world, and the reason for its… pic.twitter.com/b76P72FeWu — ANI (@ANI) August 30, 2026

फड़नवीस ने कहा, “इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि आप रिलीजियस टॉलरेंस या सहिष्णुता हिंदुओं को मत सिखाइए, हिंदुओं के खून में ही सहिष्णुता है और और यह हिंदुत्व का एक मूलभूत पहलू है। सहिष्णुता का अर्थ मार खाना नहीं है।सहिष्णुता का अर्थ है यह है कि सब को साथ में लेकर, सबके साथ हमारा एक समभाव हो और सभी धर्मों को हम इज्जत दें। यह हिंदुत्व ने हमको सिखाया है। उन्होंने कहा कि कोई अगर आपके ऊपर हमला करता है तो उसका तो प्रतिकार होना चाहिए, लेकिन हिंदू कभी सामने से हमला नहीं करता, वो हमेशा सबको साथ में लेकर चलने का प्रयास करता है।

RSS चीफ मोहन भागवत ने क्या कहा था?

संघ प्रमुख मोहन भागवत ने न्यूयॉर्क के मैडिसन स्क्वायर गार्डन में शनिवार को बड़ा बयान दिया था। उन्होंने इस वैश्विक मंच से संबोधित करते हुए एकता का संदेश दुनिया को दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि अलग-अलग धर्म अलग-अलग रास्ते अपना सकते हैं, लेकिन इंसानियत और सच्चाई एक ही रहती है।

इवेंट को संबोधित करते हुए संघ प्रमुख ने एक और बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म इंसानियत की एकता में यकीन रखता है और अगर कोई हिंदू सोचता है कि भारत में कोई मुसलमान नहीं होना चाहिए, तो वह हिंदू नहीं है। उन्होंने आगे कहा, “अगर आप खुद को हिंदू कहलाना चाहते हैं तो आपको यह मानना ​​होगा कि सभी रास्ते एक ही तरफ ले जाते हैं और हर इंसान का एक ही सम्मान होता है, इंसानों में कोई फर्क नहीं है।”

मोहन भागवत ने एकता की अहमियत पर जोर देते हुए कहा, “डाइवर्सिटी को बचाना होगा क्योंकि यह कुदरत का नियम है और एकता ही इस दुनिया का सबसे बड़ा सच है।” भागवत ने आगे कहा, “मैं कोई धार्मिक विद्वान नहीं हूं और न ही आपकी तरह कोई धार्मिक अधिकारी हूं, लेकिन मैं एक ऐसे समाज में काम कर रहा हूं जो पारंपरिक रूप से कहता है कि धर्म अलग-अलग हो सकते हैं, लेकिन इंसानियत एक है।”

अमेरिका से RSS प्रमुख मोहन भागवत ने दिया एकता का संदेश

न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी समेत कई हिंदू संगठनों के विरोध के बावजूद भी संघ प्रमुख मोहन भागवत का ‘वन वर्ल्ड वन ह्यूमैनिटी’ इवेंट आयोजित किया गया। इस वैश्विक मंच से को संबोधित करते हुए संघ प्रमुख ने एकता का संदेश दुनिया को दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि अलग-अलग धर्म अलग-अलग रास्ते अपना सकते हैं, लेकिन इंसानियत और सच्चाई एक ही रहती है। पढ़ें पूरी खबर।



