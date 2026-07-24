सोनम वांगचुक के अनशन समाप्त करने के बाद कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने शुक्रवार को कहा कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। इस दौरान उन्होंने दावा कि सरकार उन्हें और उनकी टीम आज रात (शुक्रवार) गिरफ्तार करवा सकती है।
अभिजीत दीपके ने जंतर मंतर पर जमा हुए प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए कहा, “…एक इनपुट मिला है मुझे अभी-अभी कि आज रात को शायद से, कॉकरोच जनता पार्टी की टीम को अरेस्ट किया जा सकता है। मैं सरकार से कहना चाहता हूं, क्यों अरेस्ट करना? हम तो शांति से बैठे हुए हैं यहां पर, आज 35 दिन हो चुके हैं। शांति से बैठे हुए हैं, इतना शांतिपूर्ण प्रदर्शन मुझे नहीं लगता इंडिपेंडेंट इंडिया की हिस्ट्री में कभी हुआ हो।”
उन्होंने आगे कहा, “हम महात्मा गांधी के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं, डॉ. बाबा साहेब आंबेडकर के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं, संविधान के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं। क्या दिक्कत है आपको भारत के संविधान से, जो आप हमें अरेस्ट करना चाहते हैं? और मैं कहना चाहता हूं, मत करिए यह गलती। आपने सोनम सर को यहां से किडनैप करके इस आंदोलन को और बड़ा बना दिया।”
‘गिरफ्तारी होने पर आंदोलन और ज्यादा बड़ा होगा’
अभिजीत दीपके ने कहा, “फिर आपने दूसरी गलती करी, जिन छोटी-छोटी बच्चियों के सर फोड़े, उसके बाद यह आंदोलन पूरे देश भर में- देश भर में फैल गया। उसके बाद आपने 20 जुलाई को जो छोटी-छोटी बच्चियों के सर फोड़े, जो मेल पुलिस ऑफिसर्स ने लड़कियों के कपड़े फाड़कर उन्हें पीटा, उसके बाद यह आंदोलन पूरे देश में फैल गया है।”
उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा, “तीसरी गलती मत करिए हमें अरेस्ट करके, वरना यह आंदोलन और ज्यादा बड़ा होगा, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, अगर हमारी टीम को आज रात अरेस्ट कर दिया जाता है, यह आंदोलन आगे शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी आपकी है। और मुझे आप लोगों पर पूरा भरोसा है। आप लोग देशभक्त लोग हो। आप लोग कानून को मानने- मानने वाले लोग हो। आप लोग कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करोगे, जिससे हमारे देश को कोई नुकसान हो।”
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मोबाइल कमांड एंड कंट्रोल व्हीकल’ नाम की बड़ी वैन में दिल्ली पुलिस के कुछ जवान विरोध प्रदर्शन में शामिल लोगों की लाइव सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रहे हैं। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।