कांग्रेस नेता और इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के प्रमुख सैम पित्रोदा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा है कि उनके और पीएम मोदी के बीच व्यक्तिगत तौर पर अच्छे संबंध हैं। उन्होंने कहा कि भले ही वह प्रधानमंत्री की विचारधारा और दुनिया को देखने के नजरिए से सहमत न हों, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उनके मन में मोदी के प्रति कोई व्यक्तिगत विरोध है। पित्रोदा ने यहां तक कहा कि वह प्रधानमंत्री मोदी के साथ डिनर कर सकते हैं और उनके साथ हंस भी सकते हैं।

दरअसल, एक मीडिया बातचीत के दौरान सैम पित्रोदा ने प्रधानमंत्री मोदी को अपना ‘गुजराती दोस्त’ बताया। उन्होंने कहा कि वह एक व्यक्ति के तौर पर मोदी का सम्मान करते हैं। पित्रोदा के मुताबिक, प्रधानमंत्री व्यक्तिगत स्तर पर काफी गर्मजोशी से मिलते हैं। वह दयालु, स्नेही और दूसरों की परवाह करने वाले इंसान हैं। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी पत्नी और वह कई बार प्रधानमंत्री से मिल चुके हैं और दोनों के बीच व्यक्तिगत स्तर पर अच्छे संबंध रहे हैं।

पीएम मोदी के साथ व्यक्तिगत मतभेद नहीं: सैम पित्रोदा

सैम पित्रोदा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक अच्छे वक्ता और मेहनती व्यक्ति हैं। उनके और मोदी के बीच कोई व्यक्तिगत समस्या नहीं है। हालांकि, उन्होंने साफ किया कि प्रधानमंत्री की विचारधारा और दुनिया को देखने के उनके नजरिए से उन्हें आपत्ति है। पित्रोदा ने कहा कि किसी व्यक्ति से असहमत होने और उसके विचारों से असहमत होने में अंतर होता है।

उन्होंने कहा, “मुझे मोदी के गुजराती नेता, दोस्त और शुभचिंतक होने से कोई परेशानी नहीं है। वह मेरे प्रति काफी गर्मजोशी दिखाते हैं और मैं इसकी सराहना करता हूं। मैं कई बार गुजरात में उनके घर भी गया हूं। लेकिन मुझे दुनिया को देखने के उनके नजरिए और उनकी विचारधारा से समस्या हो सकती है। यह किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं, बल्कि उसके विचारों के खिलाफ है। ये दोनों अलग-अलग बातें हैं। मैं मोदी से असहमत हो सकता हूं और उनके साथ डिनर भी कर सकता हूं और हंस भी सकता हूं।”

सैम पित्रोदा को पीएम मोदी ने दी दिवाली की शुभकामनाएं

सैम पित्रोदा की तारीफों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें दिवाली की शुभकामनाएं दीं। गुरुवार को पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पित्रोदा के संदेश का जवाब देते हुए उन्हें और उनकी पत्नी अंजना बेन को दिवाली और नए साल की बधाई दी।

प्रधानमंत्री ने लिखा, “हैप्पी दिवाली और नूतन वर्ष अभिनंदन, सैम भाई और अंजना बेन। आपके आने वाले साल के खुशहाल और स्वस्थ रहने की कामना करता हूं। जय जगन्नाथ!”

सोनिया गांधी की किताब के समर्थन में भी बोले पित्रोदा

यह बातचीत ऐसे समय में सामने आई है, जब सैम पित्रोदा ने कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी की किताब Belonging: A Journey Of Love को लेकर बीजेपी की आलोचना पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सोनिया गांधी की किताब को प्यार, साहस, प्रतिबद्धता, दृढ़ विश्वास और चरित्र से भरी हुई पुस्तक बताया।

अमेरिका में समाचार एजेंसी पीटीआई से बातचीत के दौरान पित्रोदा ने कहा कि किसी भी किताब की आलोचना करने से पहले उदारता दिखानी चाहिए। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति का चीजों को देखने का अपना नजरिया होता है और अलग-अलग विचार होना स्वाभाविक है। यह सोनिया गांधी की किताब है, इसलिए टिप्पणी करने से पहले लोगों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए।

दरअसल, बीजेपी ने सोनिया गांधी पर अपनी किताब के जरिए 1975 में लगाए गए आपातकाल को सही ठहराने और 1984 के सिख विरोधी दंगों को लेकर अपने पति और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को क्लीन चिट देने का आरोप लगाया है।

राहुल गांधी और INDIA गठबंधन पर विदेशी फंडिंग के आरोपों को बताया था फर्जी

इससे पहले सैम पित्रोदा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और INDIA गठबंधन को लेकर विदेशी फंडिंग के आरोपों को भी खारिज किया था। उन्होंने इन आरोपों को ‘बोगस’ बताते हुए कहा था कि न तो विदेश से कोई दबाव है, न पैसा आ रहा है और न ही बाहर से कोई सलाह दी जा रही है।

पित्रोदा ने कहा कि वह किसी भी विदेशी डोनर से पैसे लेकर किसी के खिलाफ अभियान नहीं चलाएंगे, यहां तक कि प्रधानमंत्री के खिलाफ भी नहीं। उन्होंने जॉर्ज सोरोस के साथ उनकी और राहुल गांधी की तस्वीरें दिखाए जाने पर भी नाराजगी जताई थी। पित्रोदा ने दावा किया कि वे कभी सोरोस से मिले तक नहीं हैं। उन्होंने इस तरह की तस्वीरें और आरोप फैलाने वालों की आलोचना करते हुए कहा था कि ऐसा करना शर्मनाक है।

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