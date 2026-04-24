केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में पहले चरण की बंपर वोटिंग के बाद बीजेपी 152 में से 110 से ज्यादा सीटें जीत रही है। उन्होंने जोर देकर बोला है कि इस बार पश्चिम बंगाल में परिवर्तन के लिए वोट डाला गया है। उनके अनुसार मतदाताओं ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और बीजेपी के प्रति अपना विश्वास जताया है।

गृह मंत्री अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, “बंगाल में जो बंपर वोटिंग हुई है, ये परिवर्तन का वोट पड़ा है। मैं बंगाल की जनता का शुक्रिया अदा करता हूं। बंगाल की जनता ने इस बार सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। स्पष्ट दिख रहा है कि बंगाल की जनता की बदलाव के लिए भारी मतदान किया है।” गृह मंत्री ने इस बात पर खुशी जाहिर की है कि पिछले चुनावों की तुलना में इस बार वोटिंग ज्यादा शांतिपूर्ण तरीके से हुई है।

अमित शाह ने आगे कहा कि पश्चिम बंगाल में अब बंगाल का ही सीएम बनने वाला है। पांच मई को जैसै ही बीजेपी की सरकार बनेगी, बंगाल की हर बेटी रात को भी आराम से बाहर सड़कों पर निकल पाएगी।

पश्चिम बंगाल के पहले चरण में 152 सीटों पर बंपर वोटिंग हुई है। चुनाव आयोग के आंकडो़ं के मुताबिक पहले चरण में 92.88 फीसदी वोटिंग हुई। आजादी के बाद से अब तक पश्चिम बंगाल में यह सर्वधिक मतदान है। इस भारी मतदान के बाद दोनों बीजेपी और टीएमसी अपनी-अपनी जीत के दावे कर रही हैं।