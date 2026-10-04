मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ मुंबई में आयोजित संयुक्त विरोध प्रदर्शन में शिवसेना (UBT) प्रमुख उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) प्रमुख राज ठाकरे एकसाथ नजर आए। इन दोनों नेताओं ने संयुक्त रूप से ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की। इस दौरान उद्धव ठाकरे ने ज्ञानेश कुमार को लेकर बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला।

उद्धव ठाकरे ने कहा कि ज्ञानेश कुमार जो कि भाजपा के ‘हथियार’ हैं, हम उनके इस्तीफे से पहले बिल्कुल शांत नहीं बैठेंगे। ठाकरे ने कहा कि हम तब तक शांत नहीं रहेंगे जब तक उसे (ज्ञानेश कुमार) सड़कों पर नहीं लाया जाता और कानून के दायरे में सजा नहीं दी जाती।

‘तानाशाही तो हिटलर की भी नहीं चली’

उद्धव ठाकरे ने ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर बीजेपी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि देश में इस वक्त तानाशाही चल रही है, लेकिन यह सरकार ध्यान रखे कि हिटलर भी ऐसा ही एक तानाशाह था, लेकिन आखिर में उसे खुद को ही गोली मारनी पड़ी। इस देश में भी ऐसी ही स्थिति पैदा हो सकती है। जो लोग मनमानी कर रहे हैं, उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए।