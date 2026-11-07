West Bengal News: तृणमूल कांग्रेस (TMC) के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने शनिवार को आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रात करीब 2 बजे उनके आवास पर हमला किया। इसके बाद पश्चिम बंगाल की पूर्व सीएम ममता बनर्जी ने उनसे मुलाकात की और बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हम इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं और यही उनके गुस्से का कारण हैं।

पत्रकारों से बातचीत में ममता बनर्जी ने कहा, “कल काली पूजा और दिवाली है। कल रात 2:00 AM बजे अभिषेक बनर्जी के घर पर हमला हुआ। यह हमारा इलाका है, एक रास्ता जिससे देवी काली की कई शोभायात्राएं निकलती हैं। आप इतनी परेशानी क्यों कर रहे हैं? आपने हमारी पारंपरिक, लंबे समय से चली आ रही पूजाओं की परमिशन रद्द कर दी है और उसकी जगह नई पूजाएं करने की इजाजत दे दी है। इसके अलावा, आपने कल रात हमारे लोकल क्लबों को काम करने से रोक दिया, हम ‘इंडिया’ अलायंस का हिस्सा हैं और यही उनके गुस्से का कारण है।”

यहां पूरी तरह गुंडागर्दी चल रही है- ममता बनर्जी

पश्चिम बंगाल की पूर्व सीएम ममता बनर्जी ने कहा, “यहां पूरी तरह गुंडागर्दी चल रही है। लोग सुबह 2:00 या 3:00 बजे यहां आते हैं, अगर आपमें बुलडोजर चलाने की हिम्मत है, तो आप सुबह 3:00 बजे गुंडों के गैंग के साथ काली पूजा सेलिब्रेशन पर हमला करने क्यों आते हैं? हम यहां पार्टी से जुड़ा काम कर रहे हैं और आप उसे रोकने आ रहे हैं।”

#WATCH | Kolkata: Former West Bengal CM Mamata Banerjee says, "Tomorrow is Kali Puja and Diwali. Last night, at 2:00 AM, an attack was carried out at Abhishek Banerjee’s house. This is our locality, a route through which many processions of Goddess Kali pass. Why are you causing… pic.twitter.com/TDS5mUAQ7r — ANI (@ANI) November 7, 2026

टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने हमले का आरोप लगाया

टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने हमले का आरोप लगाया है। अभिषेक का कहना है कि यह पहली बार नहीं है जब उन्हें निशाना बनाया गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले छह महीनों में उनकी जान लेने की कम से कम सात बार कोशिश की जा चुकी है। इससे पहले, तृणमूल सांसद ने सोनारपुर की एक घटना का जिक्र किया। उनका दावा है कि जब वे दिल्ली से लौट रहे थे, तो सोनारपुर के पास हथियारों से लैस कुछ लोगों ने उन पर हमला करने की कोशिश की। उनका आरोप है कि तृणमूल कार्यकर्ताओं ने हमलावरों को रंगे हाथों पकड़ लिया था, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की।

एक्स पर अभिषेक ने लिखा कि उनके घर और दफ्तर की दो दिनों तक निगरानी करने के बाद बीजेपी के उपद्रवियों ने रात करीब 2:00 बजे हमला कर दिया। उन्होंने आम नागरिकों की सुरक्षा पर सवाल उठाते हुए पूछा, अगर एक चुने हुए सांसद के घर पर ऐसी घटना हो सकती है, तो आम लोगों के लिए क्या उम्मीद बची है? इसके अलावा, तृणमूल के अखिल भारतीय महासचिव ने कलकत्ता हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, दोनों की भूमिका पर अपनी नाराजगी जताई। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…