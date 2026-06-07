नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने रविवार को भारत के साथ विकास-केंद्रित साझेदारी का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि काठमांडू एक ऐसे तेजी से आगे बढ़ते भारत के साथ जुड़ना चाहता है जो एक बड़ी आर्थिक और तकनीकी ताकत के रूप में उभरा है।

भारत यात्रा के दौरान मीडिया ब्रीफिंग को संबोधित करते हुए खनाल ने दोनों देशों के बीच गहरे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों पर जोर दिया और कहा कि यह रिश्ता भूगोल की सीमाओं से परे है। खनाल ने कहा, “हम सिर्फ नक्शे पर पड़ोसी नहीं हैं, हम एक ही नदियों की संतान हैं।”

नेपाल के विदेश मंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंधों के बारे में जनता की समझ बनाने में मीडिया अहम भूमिका निभाता है। उन्होंने कहा, “हमारे जैसे जीवंत और विविधतापूर्ण लोकतंत्रों में, मीडिया ही हमारी यात्राओं की कहानी का मुख्य संरक्षक होता है।” मंत्री ने कहा कि नेपाल का मौजूदा राजनीतिक नेतृत्व पारंपरिक भू-राजनीतिक सोच से आगे बढ़कर विकास, कनेक्टिविटी और आर्थिक वृद्धि पर ध्यान केंद्रित करना चाहता है।

खनाल ने कहा, “जब हम सीमा के पार देखते हैं, तो हमें भारत एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में दिखाई देता है। हम एक ऐसे उभरते हुए भारत को देखते हैं जिसने वैश्विक मंच पर खुद को एक गतिशील, तेजी से बढ़ती तकनीकी और आर्थिक शक्ति के रूप में फिर से स्थापित किया है। हम आकांक्षा, इनोवेशन और क्रियान्वयन वाले इस भारत के साथ जुड़ना चाहते हैं।”

कोई समस्या बड़ी नहीं होती- नेपाली विदेश मंत्री

नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने कहा कि भारत के साथ सीमा विवाद को काठमांडू कूटनीति के माध्यम से सुलझाना चाहता है क्योंकि अगर दोनों पक्ष खुले दिल से एक साथ बैठें तो कोई भी समस्या बहुत बड़ी नहीं है। खनाल ने कहा, ”जब हम खुले मन से बैठते हैं, तो कोई भी समस्या बहुत बड़ी नहीं होती और कोई भी सीमा बहुत जटिल नहीं होती।” उन्होंने कहा, ”हम भारत की ओर खुले दिल से, स्पष्ट दृष्टि से और एक पारदर्शी एजेंडे-नेपाल का आर्थिक रूपांतरण, के साथ देखते हैं।”

जयशंकर के साथ बातचीत

खनाल ने कहा कि उन्होंने विदेश मंत्री एस. जयशंकर के साथ द्विपक्षीय सहयोग से जुड़े कई अहम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा, “हमारी बातचीत में नेपाल-भारत संबंधों के सभी पहलुओं को शामिल किया गया, जिसमें व्यापार, सीमा-पार कनेक्टिविटी, ऊर्जा साझेदारी, जल संसाधन प्रबंधन और लोगों के बीच आपसी संबंध शामिल हैं।”

मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि नेपाल भारत के साथ अपने संबंधों में आर्थिक बदलाव को केंद्र में रखना चाहता है और द्विपक्षीय संबंधों को पुरानी भू-राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के नजरिये से नहीं देखता है।

द्विपक्षीय सहयोग में हालिया प्रगति का जिक्र करते हुए खनाल ने नेपाल के एनएचसीएल और भारत के एनपीसीआई के बीच हुए एमओयू के तहत क्रॉस-बॉर्डर डिजिटल पैमेंट ट्रांजेक्शन शुरू करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस पहल से दोनों देशों की पैमेंट सिस्टम जुड़ जाएंगी और यूपीआई-जैसी सीमा-पार लेनदेन की सुविधा मिलेगी, जिससे उद्यमियों, पर्यटकों और आम नागरिकों को फायदा होगा। खनाल ने नेपाल में स्वास्थ्य क्षेत्र के 72 प्रोजेक्ट और सांस्कृतिक क्षेत्र के पुनर्निर्माण के 12 प्रोजेक्ट को औपचारिक रूप से सौंपने की भी घोषणा की।

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भारत ने मंगलवार को नेपाल के साथ अपने ‘सीमा विवाद’ को सुलझाने के लिए किसी भी तीसरे पक्ष की भूमिका से साफ़ इनकार कर दिया। कुछ दिन पहले नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने इस विवाद को सुलझाने के लिए चीन और ब्रिटेन को शामिल करने की मांग की थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि दोनों पक्षों ने सीमा मुद्दे के सभी पहलुओं से निपटने के लिए द्विपक्षीय तंत्र स्थापित किए हैं और भारत-नेपाल सीमा का लगभग 98 प्रतिशत हिस्सा तय हो चुका है। यहां क्लिक कर पढे़ं पूरी खबर…