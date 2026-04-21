West Bengal News: पश्चिम बंगाल की वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने की आखिरी कोशिश के दौरान, राम प्रसाद बिस्वास, रूपा सेन, सुखदेव सरकार, हसन खान, अनवारा बेगम, चंदन पुरकायत और सबिदुल मुल्ला बिना कोई जवाब पाए वापस लौट गए।

ये लोग उन कई लोगों में शामिल थे, जो पूरे दिन कोलकाता के पास जोका में स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल एवं स्वच्छता संस्थान पहुंचे थे। इस जगह को 19 न्यायाधिकरणों के लिए चुना गया है, जहां उन 27.10 लाख लोगों के मामलों की सुनवाई होनी है, जिनके नाम पहले ही बंगाल की वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं।

अपनी पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को उनके आवेदनों पर सुनवाई करने और वोटर लिस्ट को अनफ्रीज करने का निर्देश दिया ताकि उनके नाम सप्लीमेंट्री लिस्ट में शामिल किए जा सकें। 21 अप्रैल को जोका संस्थान में, सभी आवेदकों को एक ही बात बताई गई, समन का इंतजार करें और फिर ट्रिब्यूनल में आएं।

इस बीच, चुनाव आयोग की ओर से दिन के अंत तक जारी होने वाली सप्लीमेंट्री लिस्ट के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। इसमें सुनवाई के लिए रखे गए आवेदनों की कुल संख्या भी शामिल है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, “डिटेल लिस्ट में शेयर किए जाएंगे।” भारी बैरिकेडिंग वाली सड़कों पर, अर्धसैनिक बलों और पुलिस की तैनाती से घिरे जोका संस्थान के भीतर किसी भी गतिविधि का कोई संकेत नहीं मिला। एकमात्र हलचल सुबह लगभग 10:30 बजे देखने को मिली, जब न्यायाधिकरणों की अध्यक्षता कर रहे रिटायर्ड जज और उनके दल अंदर पहुंचे।

उसके बाद किसी को भी फाटकों के पार जाने की इजाजत नहीं थी। उत्तर 24 परगना के बागदाह के रहने वाले राम प्रसाद बिस्वास ने कहा, “मैं लगभग हर दिन यहां आता हूं। मैं जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय और सब-डिविजनल ऑफिस गया और दोनों ने मुझे ट्रिब्यूनल में जाने के लिए कहा। यहां मुझे न्यायाधीशों से मिलने नहीं दिया जा रहा है।”

एक रोहिंग्या जैसा महसूस कराया जा रहा- बिस्वास

पासपोर्ट समेत अपने सभी दस्तावेज साथ लिए 25 साल के बिस्वास ने बताया कि उनके माता-पिता और दादा दोनों का नाम वोटर लिस्ट में है। जोका संस्थान के गेट पर खड़े बिस्वास ने कहा, “उन्हें इस बात की उतनी चिंता नहीं है कि शायद वे वोट न दे पाएं। चिंता इस बात की है कि मैं नागरिक तो हूं, लेकिन मुझे एक बाहरी, एक रोहिंग्या जैसा महसूस कराया जा रहा है।”

गंगटोक में काम करने वाली रूपा सेन ने बताया कि उनके पिता की हाल ही में मौत हो गई थी। इसलिए उन्होंने अपनी पहचान साबित करने के लिए अपनी मां का नाम दिया, लेकिन अधिकारियों ने कहा कि यह पर्याप्त नहीं है।

35 साल की रूपा ने बताया कि उनके बूथ लेवल ऑफिसर ने उनसे कहा कि वह कुछ नहीं कर सकतीं, इसलिए वह जोका संस्थान में आईं। सेन ने कहा, “लेकिन यहां वे कह रहे हैं कि केवल समन मिलने पर ही अंदर जाने की अनुमति है।” उन्होंने आगे कहा कि उन्हें नहीं पता कि समन कब आएगा या वह और छुट्टी कैसे ले सकती हैं।

जोका के रहने वाले चाय की दुकान के मालिक सुखदेव सरकार अपने साथ-साथ अपनी पत्नी और दो बेटों के भी वोटर लिस्ट में शामिल थे, जिनका नाम मतदाता सूची से हटा दिया गया है। सरकार का जन्म बांग्लादेश में हुआ था, लेकिन बांग्लादेश युद्ध के दौरान 1971 में वे अपनी पत्नी के साथ भारत आ गए थे।

मैं वापस नहीं जाना चाहता- सुखदेव सरकार

सरकार ने कहा, “मैंने नागरिकता (संशोधन) अधिनियम के लिए भी फॉर्म भरा था, लेकिन मुझे उसकी तरफ से कोई कॉल नहीं आया है। मैं वापस नहीं जाना चाहता।” बर्धमान के रहने वाले हसन खान ने बताया कि उनके माता-पिता और बहन का नाम वोटर लिस्ट में है, लेकिन उनका और उनके अन्य भाई-बहनों का नाम गायब है। उन्होंने कहा, “स्थानीय लोगों ने मुझे अदालतों में आने को कहा है। लेकिन पुलिस का कहना है कि हमें समन मिलेगा और तभी हमें आना चाहिए। पूरी तरह से गलतफहमी फैली हुई है।”

अनवारा बेगम ने बताया कि वह अपने भाइयों शेख नूरुद्दीन अहमद और शेख हाफिसुद्दीन अहमद के लिए आई हैं। उन्होंने कहा, “वे मालदा में रहते हैं। चूंकि मैं पास में ही रहती हूं, इसलिए उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या सुनवाई हो रही है। लेकिन यहां कुछ भी नहीं है, कोई स्पष्टता नहीं है। यहां तक ​​कि कोई हेल्प डेस्क भी नहीं है जहां हम जा सकें।”

हमें 45-50 दिन इंतजार करना होगा- चंदन पुरकयात

चंदन पुरकयात ने बताया कि वह अपनी चाची की ओर से बरुईपुर से आए हैं। उन्होंने कहा, “हमने जिला मजिस्ट्रेट, चुनाव आयोग और मुख्य निर्वाचन अधिकारी को उनका नाम हटाए जाने के संबंध में पत्र लिखा था। जब हमने 3 मार्च को अपील दायर की, तो उनका जवाब था कि हमें 45-50 दिन इंतजार करना होगा। लेकिन अब हमारे पास इतना धैर्य नहीं है। मेरी चाची बहुत चिंतित हैं, हम सभी चिंतित हैं क्योंकि केवल उनका नाम ही हटाया गया है।”

दक्षिण 24 परगना के सतगाछिया के रहने वाले सबिदुल मुल्ला ने बताया कि उनके पिता और बहन के नाम गायब हैं। उन्होंने कहा, “यह सामान्य बात नहीं है कि बच्चों के नाम तो हैं लेकिन उनके पिता का नाम नहीं। तनाव के कारण मेरे पिता ने खाना-पीना छोड़ दिया है। वे (चुनाव आयोग) निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनावों की बात करते हैं। ये कैसी निष्पक्षता है? हमें शिविरों में भेजे जाने का डर हमें सचमुच चिंतित कर रहा है।”

चुनाव आयोग ने ‘तार्किक विसंगति’ का दिया हवाला

55 साल की सुक्ला हाज़रा का नाम 2002 कि वोटर लिस्ट में है। आखिरी बार पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) 2022 में किया था। सुक्ला हाज़रा के पास दिसंबर 2028 तक वैलिड पासपोर्ट है। इसी तरह 56 साल की अमीरन बेगम अली और उनकी 35 वर्षीय बहू आरिफ़ा बेगम शेख और 29 वर्षीय शाहिदा खातून का नाम भी 2002 के वोटर लिस्ट में है। इसके अलावा 39 साल की सुबर्णा मंडल ने 2002 का वोटर लिस्ट जमा किया जिसमें उनके माता-पिता और दादा-दादी दोनों के नाम थे। बाद में उन्होंने बर्थ सर्टिफ़िकेट और क्लास 10 का एडमिट कार्ड भी जमा किया था। पढ़ें पूरी खबर…