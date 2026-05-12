Suvendu Adhikari Govt: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की सरकार ने SIR के तहत वोटर लिस्ट से हटने वाले नामों को लेकर बड़ा फैसला किया है। बंगाल सरकार जून से बीजेपी के चुनावी वादे वाली अन्नपूर्णा भंडार योजना शुरू करने वाली है, लेकिन अहम बात यह है कि जिन महिलाओं का नाम SIR में कट गया है, या अभी न्यायिक प्राधिकरण में लंबित हैं, उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

बता दें कि बीजेपी सरकार ने कहा था कि ममता सरकार द्वारा चलाई जा रही लक्ष्मी भंडार योजना जारी रहेगी। उसका नाम अन्नपूर्णा भंडार योजना किया जाएगा। 1 जून से शुरू होने वाली योजना के तहत बंगाल की महिलाओं को प्रतिमाह 3000 रुपये दिए जाएंगे। जिन महिलाओं का नाम SIR में नहीं है, या प्राधिकरण में लंबित हैं, उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने की घोषणा

इस मुद्दे पर शुभेंदु सरकार में शामिल महिला एवं बाल कल्याण एवं सामाजिक कल्याण एवं नगर निगम मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने कहा, “हम 1 जून से महिलाओं के लिए अन्नपूर्णा भंडार योजना शुरू करेंगे। महिलाओं को प्रति माह 3,000 रुपये मिलेंगे । लेकिन जिन महिलाओं का सत्यापन अभी न्यायाधिकरणों द्वारा किया जा रहा है, उन्हें फिलहाल लाभार्थियों की सूची में शामिल नहीं किया जाएगा।”

हालांकि, शुभेंदु सरकार द्वारा ये स्पष्ट किया गया है कि SIR के लंबित मामलों में अगर महिलाएं अपनी पहचान पुष्ट करने में सफल होती हैं और अगर उनका नाम फिर वोटर लिस्ट में जुड़ता है, तो उन्हें इस योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा।