दो हफ्ते पहले 42 साल की एक असिस्टेंट प्रोफेसर ने किचन का नल खोला तो पानी देखकर हैरान रह गईं। नल से पीले-काले रंग का बदबूदार पानी निकल रहा था जिसमें कीड़े थे। इसके बाद उन्होंने बाथरूम के नलों और फ्लश में भी कीड़े देखे।

अपनी जिंदगी का एक लंबा हिस्सा दिल्ली में बिताने के बाद वह अपने पति और 10 साल के बेटे के साथ नोएडा शिफ्ट हुई थीं। परिवार ने पहले करीब दो साल तक सुपरटेक की सुपरनोवा सोसाइटी के नोवा ईस्ट और वेस्ट ब्लॉक में किराए पर घर लिया। इसके बाद उन्होंने कुछ करोड़ रुपये की कीमत का 3 BHK फ्लैट खरीद लिया।

नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे के किनारे सेक्टर 94 में स्थित इस प्रोजेक्ट में 350 से ज्यादा परिवार रहते हैं। यहां पानी की समस्या लगातार बढ़ रही है। असिस्टेंट प्रोफेसर ने कहा कि जिस फ्लैट को उन्होंने कभी अपना ‘ड्रीम होम’ माना था, उसे खरीदने का अब उन्हें पछतावा हो रहा है।

उन्होंने कहा, ”जब हमारे किचन के नल से कीड़े निकलते हुए दिखे तो यह देखकर दिल टूट गया। इसके बाद टॉयलेट के नलों और फ्लश में भी कीड़े आने लगे। हम बाथरूम को कितनी भी बार साफ कर लें, समस्या खत्म नहीं होती।”

रोज की परेशानी बन गया दूषित पानी

सोसाइटी के लोगों ने बताया कि पीने के लिए उन्हें पैकेज्ड पानी खरीदना पड़ रहा है। अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष नरेश नंदवानी ने कहा, ”हमें 40 लीटर पानी मिलता है जो करीब पांच दिन चलता है और इसकी कीमत 240 रुपये है। मुझे अपने परिवार की सेहत को प्राथमिकता देनी पड़ती है।”

लेकिन 20 लीटर का पानी का कैन खरीदने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इससे समस्या का सिर्फ एक हिस्सा ही हल होता है। उन्होंने सवाल किया, ”पैकेज्ड पानी से हम नहाएंगे कैसे?”

समस्या से निपटने के लिए परिवार ने करीब दो साल पहले 1 लाख रुपये का एक फिल्टर भी लगवाया था। लेकिन इसे हर दो से ढाई महीने में बदलना पड़ता है। उन्होंने बताया, ”जब फिल्टर निकालकर बदलते हैं तो वह अंदर से लाल-काला हो चुका होता है। इसे बार-बार बदलना काफी महंगा पड़ता है।”

बच्चे की स्किन पर भी असर

असिस्टेंट प्रोफेसर ने बताया कि उनके 10 साल के बेटे की स्किन पहले से ही संवेदनशील है। अब उसके हाथ-पैर की स्किन और ज्यादा रूखी हो गई है। चेहरे पर भी दाने निकल आए हैं।

उन्होंने कहा, ”मेरी ननद त्वचा रोग (डर्मेटोलॉजिस्ट) विशेषज्ञ हैं। जब मैं बेटे को उनके पास ले गई तो उन्होंने सबसे पहले पूछा कि हम किस तरह का पानी इस्तेमाल कर रहे हैं।”

महिला और उनके पति- दोनों की उम्र 40 के आसपास है। उनका कहना है कि उन्हें भी बाल झड़ने और बार-बार गले में संक्रमण जैसी परेशानियां हो रही हैं।

मेहमान बुलाने में भी झिझक

पानी की खराब स्थिति का असर उनकी रोजमर्रा की जिंदगी पर भी पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि अब वह घर पर मेहमानों को बुलाने से भी झिझकती हैं।

उन्होंने कहा, ”मैं साफ-सफाई को लेकर काफी सजग रहती हूं। लेकिन अब बाथरूम साफ रखना भी मुश्किल हो गया है। पानी इतना खराब है कि फ्लश करने के बाद कमोड की सीट को दोबारा साफ करना पड़ता है। अगर ऐसा ना करें तो वह जल्दी खराब हो जाती है।”

समस्या की वजह क्या है?

अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष नरेश नंदवानी ने बताया कि पहले सोसाइटी में गंगाजल की सप्लाई होती थी। लेकिन दो साल से ज्यादा समय पहले इसे बंद कर दिया गया।

उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट का बिल्डर फिलहाल दिवालिया प्रक्रिया (insolvency) से गुजर रहा है और उसने पानी का करीब 42 लाख रुपये का बकाया नहीं चुकाया था। जुर्माना जुड़ने के बाद यह रकम अब 72 लाख रुपये से ज्यादा हो गई है। नंदवानी के मुताबिक, जब सोसाइटी के लोगों ने पानी विभाग से संपर्क किया तो उनसे बकाया राशि जमा करने के बाद ही गंगाजल की सप्लाई दोबारा शुरू करने को कहा गया।

अब सोसाइटी पूरी तरह बोरवेल के पानी पर निर्भर है। नंदवानी ने बताया कि इस पानी को साफ करने वाले प्लांट की क्षमता सीमित है। इसी वजह से सभी घरों तक साफ पानी नहीं पहुंच पा रहा है।

सोसाइटी ग्रुप में आते हैं गंदे पानी के वीडियो

अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन के महासचिव मुदित कपूर ने बताया कि रेजिडेंट्स के WhatsApp ग्रुप में परिवार लगातार पानी की समस्या से जुड़े वीडियो शेयर करते हैं। इन वीडियो में पानी में कीड़े और काले पानी से भरी बाल्टियां दिखाई देती हैं।

कपूर ने कहा कि यह छोटे बच्चों, बुजुर्गों और दूसरे लोगों की सेहत के लिए भी खतरा है क्योंकि पानी रोजमर्रा की बुनियादी जरूरत है। उन्होंने बताया कि शिकायतें लगातार मिल रही हैं। लेकिन समस्या का समाधान तुरंत करना आसान नहीं है। फिलहाल एसोसिएशन के पास भी सभी परिवारों को साफ पानी उपलब्ध कराने की स्थिति नहीं है।

उन्होंने कहा, ”एक समय यह नोएडा का सबसे अच्छा प्रोजेक्ट माना जाता था।”

सुप्रीम कोर्ट की समिति के सामने भी उठाया मुद्दा

हाल ही में अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन ने इस समस्या को सुप्रीम कोर्ट की ओर से नियुक्त तीन सदस्यीय समिति के सामने भी उठाया। यह समिति M/s Supertech Realtors Pvt Ltd की Corporate Insolvency Resolution Process (CIRP) की निगरानी कर रही है।

सुपरटेक रियल्टर्स का यह बड़ा मिक्स्ड-यूज प्रोजेक्ट लंबे समय से होमबायर्स और अन्य पक्षों से जुड़े कई कानूनी विवादों में रहा है।

वहीं असिस्टेंट प्रोफेसर का कहना है कि अगर उन्हें घर खरीदने से पहले पानी की समस्या के बारे में पता होता तो वह इस फैसले पर कई बार सोचतीं। उन्होंने कहा, ”अगर मुझे पहले से पानी की समस्या के बारे में पता होता तो घर खरीदने से पहले मैं कई बार सोचती।”

ट्विन टॉवर को जमींदोज करने का फैसला आया तो हिसार का शख्स कर रहा था दुआ

नोएडा के सेक्टर 93A में ट्विन टावर को 28 अगस्त को गिराया जाएगा। इस इमारत को ध्वस्त करने का काम भारतीय ब्लास्टर चेतन दत्ता करेंगे। बता दें कि पिछले साल अगस्त में सुप्रीम कोर्ट ने ट्विन टावरों अपेक्स और सियान को गिराने का आदेश दिया था तो 49 वर्षीय ब्लास्टर चेतन दत्ता ने टावर को ध्वस्त करने के लिए बटन दबाने का मौका पाने के लिए प्रार्थना की थी।