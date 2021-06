वीडियोः चैंपियन रेसलर बजरंग पूनिया की मां कैसे रखती हैं खुद को फिट, देखें

भारतीय रेसलर बजरंग पूनिया इन दिनों ओलंपिक की तैयारियों में जुटे हुए हैं। बजरंग पूनिया ओलंपिक की तैयारियों के लिए जमकर अपना पसीना बहा रहे हैं। बजरंग के अलावा उनके घर के सदस्य भी अपने को फिट रखने के लिए खूब मेहनत करते हैं। बीते दिनों बजरंग पूनिया ने ट्विटर पर अपने मां की एक वीडियो पोस्ट की थी, जिसमें उनकी मां लिए साइकिल चलाते हुए देखी जा रहीं थीं।

चैंपियन बजरंग पूनिया ने कोरोना लॉकडाउन के दौरान अपनी मां का वीडियो अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर किया था। वीडियो में बजरंग पूनिया की मां ओमप्यारी खुद को अपने बेटे की तरह फिट रखने के लिए खूब तेजी से साइकिल चला रहीं थी। वीडियो को शेयर करते हुए पूनिया ने लिखा था कि मेरी मां बोल रही है कि घर पर रहें, कसरत करें और सुरक्षित रहें। पूनिया के इस वीडियो को लोगों ने खूब पसंद किया था. लोगों ने उनकी मां की भी खूब प्रशंसा की थी।

Bajrang Punia’s mother working out on an ‘exercise bike’!

READ – https://t.co/Iyym9bbQtc

– @BajrangPunia#Sports pic.twitter.com/fdbjCMeeYs

— News18 Sports (@News18Sports) May 21, 2021