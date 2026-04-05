आम आदमी पार्टी और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा के बीच चल कही जुबानी जंग और तेज हो चली है। जब से आम आदमी पार्टी ने राघव चड्ढा को राज्यसभा में डिप्टी लीडर पद से हटाया, तब से AAP और राघव चड्ढा एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। अब दिल्ली में आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया है कि राघव चड्ढा ने पीएम मोदी और भाजपा के विरोध वाली पोस्ट अपने सोशल मीडिया हैंडल से डिलीट कर दी हैं। उदाहरण के लिए सौरभ भारद्वाज ने राघव चड्ढा की कई पोस्ट भी शेयर की हैं।

AAP नेता सौरभ भारद्वाज ने शनिवार को दावा किया कि राघव चड्ढा ने अपने X टाइमलाइन को पूरी तरह साफ कर दिया है, मोदी या भाजपा के खिलाफ जितनी भी पुरानी आलोचनात्मक पोस्ट्स थीं, वे सब गायब!

सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया, “मैंने उनके पूरे अकाउंट को “BJP” और “Modi” शब्दों से गहराई से सर्च किया। नतीजा चौंकाने वाला है , कोई भी पुरानी आलोचना अब दिखाई नहीं देती। उन्होंने कहा कि “Modi” शब्द वाले सिर्फ दो पोस्ट बचे हैं, और दोनों में मोदी की तारीफ है। आप के नेताओं द्वारा क्वोट किए गए ट्वीट भी गायब हो गए हैं।”

राघव चड्ढा ने अपने X टाइमलाइन को पूरी तरह साफ कर दिया है , मोदी या भाजपा के खिलाफ जितनी भी पुरानी आलोचनात्मक पोस्ट्स थीं, वे सब गायब!



मैंने उनके पूरे अकाउंट को “BJP” और “Modi” शब्दों से गहराई से सर्च किया।



नतीजा चौंकाने वाला है , कोई भी पुरानी आलोचना अब दिखाई नहीं देती।



“Modi”… pic.twitter.com/sTodxW8YHd — Saurabh Bharadwaj (@Saurabh_MLAgk) April 4, 2026

भारद्वाज ने आगे कहा कि ये कोई मामूली सफाई नहीं, बल्कि पूरी डिजिटल हिस्ट्री का सर्जिकल मिटाना है। उन्होने कहा कि एक समय में मोदी-भाजपा के तीखे आलोचक रहे राघव चड्ढा ने अपनी पुरानी छवि को पूरी तरह मिटाकर एक नई, चमकदार वाशिंग मशीन वाली तस्वीर पेश कर दी है। जिसकी टाइमलाइन इतनी व्यवस्थित तरीके से बदली गई हो , उनकी तैयारी का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं

आम आदमी पार्टी के दिल्ली अध्यक्ष ने यह आरोप पार्टी और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा के बीच चल रहे मतभेद के बीच आए हैं। आम आदमी पार्टी के नेतृत्व ने चड्ढा पर संसद में केंद्र सरकार की सीधी आलोचना से बचने का भी आरोप लगाया है।

हालांकि, राघव चड्ढा ने इन आरोपों को “झूठ” बताते हुए खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा है कि संसद में उनकी भूमिका सार्वजनिक मुद्दों को उठाना है, न कि व्यवधान पैदा करना। उन्होंने कहा कि मैं संसद में लोगों के मुद्दों को उठाने गया था, न कि हंगामा करने।

बता दें, यह घटनाक्रम आम आदमी पार्टी के भीतर तनाव में एक महत्वपूर्ण वृद्धि को दर्शाता है। जिसमें नेतृत्व और इसके एक प्रमुख राष्ट्रीय नेता के बीच मतभेद अब सार्वजनिक रूप से सामने आ रहे हैं।

‘ये तो ट्रेलर, पिक्चर अभी बाकी है’, राघव चड्ढा ने वीडियो जारी कर AAP नेताओं को दिया जवाब

राज्यसभा सांसद और आम आदमी पार्टी के हाशिए पर चले गए नेता राघव चड्ढा ने अपने पार्टी सहयोगियों के इस आरोप का खंडन किया है कि उन्होंने संसद में पंजाब के मुद्दों को नहीं उठाया। उन्होंने एक वीडियो जारी किया है जिसमें वह उच्च सदन में पंजाब से संबंधित मामलों का जिक्र करते नजर आ रहे हैं। पढ़ें पूरी खबर।