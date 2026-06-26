Tamil Nadu News: तमिलनाडु सरकार में मंत्री डी. सरथकुमार ने शुक्रवार को ड्रग्स के इस्तेमाल के आरोपों को खारिज किया। सोशल मीडिया पर उनका दो साल पुराना एक वीडियो फिर से सामने आया था, जिसमें वह मोबाइल फोन की स्क्रीन पर पाउडर जैसा कुछ तैयार करते हुए दिख रहे थे।

सरथकुमार ने सफाई देते हुए एक वीडियो में कहा, “मैं अपनी बेटी के लिए एक गोली पीस रहा था क्योंकि वह पूरी गोली खाने से मना कर रही थी।” सरथकुमार ने कहा कि पुराना फुटेज दो साल पहले आईपीएल मैच के दौरान शूट किया गया था। उन्होंने सवाल किया कि जब आस-पास बहुत सारे लोग और आम जनता मौजूद हो, तो ड्रग्स लेना कैसे संभव है। यह क्लिप खुद सरथकुमार ने ‘ठग लाइफ मोमेंट्स’ कैप्शन के साथ पोस्ट किया था।

जोसेफ विजय के मंत्रिमंडल में मिली थी जगह

चेन्नई के बाहरी इलाके में स्थित तांबरम से पहली बार विधायक बने इस मंत्री को पिछले महीने मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली सरकार में मंत्रिमंडल में नियुक्त किया गया था। यह वीडियो उसी दिन सामने आया जब विजय ने खेलों को बढ़ावा देने और लोगों से नशे से दूर रहने का आग्रह करने के लिए एक मैराथन में भाग लिया था।

मंत्री के इस्तीफे की उठी थी मांग

डीएमके समर्थकों समेत कई दर्शकों ने दावा किया कि मंत्री नशे का सेवन करते हुए दिखाई दे रहे थे। इस वीडियो के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर उनके इस्तीफे की मांग उठने लगी।

डीएमके के प्रवक्ता सरवनन अन्नादुरई ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि यह फुटेज नशीली दवाओं के सेवन के तरीके से बेहद मिलता-जुलता है। पोस्ट में लिखा गया था, “मुख्यमंत्री विजय पहले से ही नशीली दवाओं के खतरे के खिलाफ जंग छेड़े हुए हैं। क्या उनका यह कर्तव्य नहीं है कि वे अपने मंत्री पर उठे संदेह को दूर करें? तमिलनाडु की जनता को सरथ की ईमानदारी के बारे में संदेह में नहीं रहना चाहिए।”

यह भी पढ़ें: तमिलनाडु विधानसभा में जोसेफ विजय ने स्टालिन की नकल, नेता प्रतिपक्ष से इशारों में पूछा- तुम्हारे पिता कहां हैं?



राज्यपाल के भाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान मंगलवार को पहली बार मुख्यमंत्री के तौर पर तमिलनाडु विधानसभा में खड़े होकर, जोसेफ विजय ने फिल्मी अंदाज में डीएमके पर हमला बोला। मुख्यमंत्री का अंदाज देखकर विपक्षी DMK विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। भाषण के दौरान विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन ने मुख्यमंत्री पर व्यक्तिगत हमला भी किया। इसके बाद विजय ने विपक्ष को बुरी तरह लताड़ दिया। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…