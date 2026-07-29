अकाली दल (वारिस पंजाब दे) के हज़ारों नेताओं और समर्थकों ने बुधवार को मोहाली के गुरुद्वारा अंब साहिब से चंडीगढ़ की ओर एक विरोध मार्च में हिस्सा लिया। इस मार्च में पार्टी के खडूर साहिब से सांसद अमृतपाल सिंह और दूसरे सिख कैदियों को रिहा करने और उनके खिलाफ नेशनल सिक्योरिटी एक्ट (NSA) का चार्ज वापस लेने की मांग की गई।

चंडीगढ़-मोहाली बॉर्डर पर भारी फोर्स तैनात

दूसरे सिख संगठनों के सदस्यों के साथ प्रदर्शनकारियों ने पंजाब के गवर्नर गुलाब चंद कटारिया और मुख्यमंत्री भगवंत मान के घरों की ओर बढ़ने की कोशिश की। बुड़ैल जेल के पास चंडीगढ़-मोहाली बॉर्डर पर भारी फोर्स तैनात की गई थी और मार्च को शहर में आगे बढ़ने से रोकने के लिए बैरिकेड लगा दिए गए थे।

प्रदर्शनकारियों ने अमृतपाल सिंह और दूसरे सिख कैदियों को रिहा करने की मांग करते हुए नारे लगाए। जब प्रदर्शनकारियों ने बैरियर पार करने की कोशिश की तो पुलिस ने वॉटर कैनन का इस्तेमाल किया। जब टकराव के दौरान एक वर्कर वॉटर कैनन गाड़ी पर चढ़ गया। प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड तोड़ दिए और वॉटर कैनन का नोजल दूसरी तरफ कर दिया। स्थिति तनावपूर्ण बनी रही क्योंकि सुरक्षाकर्मी भीड़ पर नज़र रख रहे थे और व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश कर रहे थे।

इंटरस्टेट बसों के लिए डाइवर्ट था रूट

चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस ने पहले सुबह 9.30 बजे से मार्च से प्रभावित होने वाले हिस्सों पर डायवर्जन और पाबंदियों की घोषणा की थी। इंटरस्टेट बसों को दूसरे रास्ते लेने के लिए कहा गया था। इससे पहले, वारिस पंजाब दे के नेता और दाखा विधायक मनप्रीत सिंह अयाली ने जेल में बंद सिख नेताओं और अपनी सज़ा पूरी कर चुके कैदियों से जुड़ी मांगों को सामने लाने के लिए शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन की अपील की थी।

अमृतपाल 23 अप्रैल 2023 को गिरफ्तारी के बाद NSA के तहत हिरासत में लिए जाने के बाद असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद हैं। पंजाबी एक्टर दीप सिद्धू की मौत के बाद 2022 में पंजाब लौटने से पहले अमृतपाल सिंह दुबई में रहते थे। लौटने के बाद वह दीप सिद्धू के खालिस्तानी समर्थक संगठन वारिस पंजाब दे के चीफ बन गए।

अमृतपाल को तब गिरफ्तार किया गया जब उन्होंने और उनके समर्थकों ने 23 फरवरी, 2023 को अमृतसर के पास अजनाला पुलिस स्टेशन पर विरोध प्रदर्शन किया और अपने एक साथी को छुड़ाने की कोशिश में पुलिसवालों से भिड़ गए, जिसे भड़काऊ और खालिस्तान के समर्थन में बयान देने के लिए हिरासत में लिया गया था। 2023 में हिरासत में लिए जाने के बाद से उनकी हिरासत दो बार बढ़ाई गई है।

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