योगी-मोदी के रोजगार वाले पोस्टर पर छिड़ी ‘जंग’, यूपी के IAS और वकील आमने सामने

उत्तर प्रदेश में चार लाख रोजगार के दावों को लेकर बेंगलुरु में लगाए गए पोस्टर को लेकर कर्नाटक के एक वकील और उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारी ट्विटर पर आपस में उलझ गए। पोस्टर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फोटो लगे हुए थे। उस पोस्टर को सोमवार, 12 जुलाई को बेंगलुरु के वकील शिशिरा रुद्रप्पा ने ट्वीट किया और लिखा “कर्नाटक में यूपी चुनाव अभियान शुरू हो गया है।”

उनके द्वारा किये गए ट्वीट के कुछ ही देर बाद उत्तर प्रदेश सरकार के एक अधिकारी ने तस्वीर को फेक बताया और वकील पर फर्जी खबर चालाने का आरोप लगाया। उत्तर प्रदेश सरकार में सूचना एवं जनसंपर्क निदेशक शिशिर सिंह ने ट्वीट कर डीजीपी और उत्तर प्रदेश साइबर पुलिस को टैग करते हुए दावा किया कि यह तस्वीर ‘फर्जी खबर’ है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में ऐसी कोई भी तस्वीर या पोस्टर नहीं लगायी गयी है।

अधिकारी की तरफ से किए गए दावों के बाद वकील ने ट्वीट किया कि मिस्टर शिशिर जी, क्या बात है यह कौन सी फेक न्यूज है? आपने पूरे बेंगलुरु में जो होर्डिंग लगाई है, उसकी तस्वीर मैंने अभी लगाई है, इसे कोई भी देख सकता है! इसके कुछ ही देर बाद उन्होंने अपने सहयोगी की मदद से एक वीडियो रिकॉर्ड कर के भी अपलोड कर दिया।

Now the hoarding is being removed ! Luckily managed to capture on video by my team! pic.twitter.com/lT5FblMrUw

— Shishira (@shishirar) July 13, 2021