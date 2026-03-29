दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 के प्रावधानों के तहत वर्तमान में पालतू कुत्ते को बिना पट्टा सड़क पर घुमाने वाले मालिक पर 50 रुपए का जुर्माना लगता है, लेकिन संसद में पेश जन विश्वास (प्रावधान संशोधन) विधेयक, 2026 में इसे बढ़ाकर 1,000 रुपए करने का प्रस्ताव किया गया है।

यह बदलाव जन विश्वास (प्रावधान संशोधन) विधेयक, 2026 का हिस्सा है, जिसे वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने शुक्रवार को लोकसभा में पेश किया। इस विधेयक में दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 में कई संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं। संसद में पेश विधेयक में सड़क पर मवेशियों को बांधने पर जुर्माना 100 रुपए से बढ़ाकर 1,000 रुपए करने का प्रस्ताव किया गया है। इसके अतिरिक्त, मकान नंबर को मिटाने या नष्ट करने पर मौजूदा 50 रुपए के जुर्माने को बढ़ाकर एक हजार रुपए करने का प्रस्ताव है।

अन्य संशोधनों में खतरनाक आतिशबाजी करने पर जुर्माना 50 रुपए से बढ़कर 500 रुपए करने, नगर निगम के अधिकारी को परिसर में प्रवेश करने से रोकने पर जुर्माना बढ़ाकर 50 से 500 रुपए करने का प्रस्ताव है। विधेयक में स्वच्छता के संदर्भ में, कूड़ा संग्रहण की व्यवस्था न करने पर वर्तमान जुर्माने की राशि 50 रुपए से बढ़ाकर पांच सौ रुपए करने, गंदगी को सड़क पर बहने देना और कूड़ा फेंकने पर जुर्माना मौजूदा 50 रुपए से बढ़ाकर दो सौ रुपए करने का प्रस्ताव किया गया है।

विधेयक में इमारतों के संबंध में कहा गया है कि आदेश दिए जाने पर भी खतरनाक संरचना को खाली न करने पर जुर्माना मौजूदा 200 रुपए से बढ़कर 1,000 रुपए किया जाए। विधेयक में पूर्व के अधिनियम की धारा 465 में भी संशोधन का प्रस्ताव है। इसमें उन उल्लंघनों के लिए सामान्य जुर्माना का प्रावधान है, जिनके लिए कोई विशिष्ट जुर्माना निर्धारित नहीं है। विधेयक में इस धारा के तहत जुर्माना 100 रुपए से बढ़ाकर 500 रुपए करने के साथ ही दैनिक निरंतर जुर्माना 20 रुपए से बढ़कर 50 रुपए करने का प्रस्ताव है।

इस विधेयक में कई प्रावधानों को समाप्त करने का भी प्रस्ताव है। धारा 387 के तहत नगर निगम के सफाईकर्मी को बिना सूचना दिए अनुपस्थित रहने पर एक महीने तक की कैद की सजा हो सकती थी, लेकिन प्रस्तवित विधेयक में इसे अपराध की श्रेणी से हटाकर उसके स्थान पर पांच सौ रुपए का जुर्माना लगाने का प्रस्ताव है।