वृंदावन में 10 अप्रैल को यमुना में टूरिस्टों को ले जा रही नाव पलट गई थी। इस हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि 22 घायल हो गए और पांच लापता हैं। मरने वाले 10 लोगों में से 9 पंजाब और एक हरियाणा के हैं। पंजाब के 9 मृतकों में से पांच जगरांव के हैं, जो पंजाब के लुधियाना जिले का एक छोटा सा कस्बा है। यहां से गुरुवार को करीब 132 तीर्थयात्रियों को लेकर दो बसें वृंदावन के लिए निकली थीं। 25-30 तीर्थयात्रियों के एक ग्रुप ने यमुना नदी के केशी घाट पर बोटिंग करने का फैसला किया, जहां नाव के तैरते हुए पोंटून ड्रम से टकराने के बाद यह हादसा हुआ।

इस हादसे ने कई परिवारों को तोड़ दिया है। हादसे में दो कपल, एक मां-बेटे की जोड़ी और कई अन्य लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों की पहचान जगरांव की कविता रानी और उनके बेटे मधुर बहल (कविता के पति विजय बच गए), जगरांव के चरणजीत और उनकी पत्नी पिंकी, लुधियाना के दुगरी के राकेश गुलाटी और उनकी पत्नी अंजू, मोगा की सपना हंस, जगरांव के ईशान कटारिया, हिसार (हरियाणा) की आशा रानी, लुधियाना की मीनू बंसल के तौर पर हुई है।

घटना से कुछ देर पहले नाव पर सवार तीर्थयात्रियों का एक कथित वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया। तीर्थयात्री ताली बजाते और ‘राधे राधे’ बोलते दिखे। मोटर वाली नाव पर सवार किसी भी यात्री के पास लाइफ जैकेट नहीं थी। ज़्यादातर 132 तीर्थयात्री जगरांव के थे, जबकि कुछ दूसरे मुक्तसर, मोगा जैसे आस-पास के ज़िलों के थे। यह टूर जगरांव के लोकल बांके बिहारी क्लब ने ऑर्गनाइज़ किया था, जो लगभग हर साल तीर्थयात्रियों को वृंदावन ले जाता है।

जगरांव के DSP जसविंदर सिंह ढींढसा ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया, “टूर ऑर्गनाइज़र (लवी और यशु) की तरफ से अब तक कोई लापरवाही सामने नहीं आई है।” द इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए, शास्त्री नगर के रहने वाले और इस हादसे के चश्मदीद 32 साल के श्वेत जैन ने कहा कि वह और उनकी मां रेखा जैन (50 साल) नाव में थे, जब वह अचानक एक पोंटून ड्रम से टकरा गई। श्वेत को पसलियों में गंभीर चोटें आईं, जबकि उनकी मां रेखा अब वृंदावन के राम मिशन हॉस्पिटल के ICU में ज़िंदगी और मौत से जूझ रही हैं।

जगरांव में एक मोबाइल फोन की दुकान पर काम करने वाले श्वेत ने कहा, “मेरी मां वृंदावन जाना चाहती थीं क्योंकि मेरी बहन की हाल ही में शादी हुई है। आज वह ICU में ज़िंदगी और मौत से जूझ रही हैं। डॉक्टरों का कहना है कि वह वेंटिलेटर पर हैं। उनके फेफड़ों में पानी चला गया है।” श्वेत ने हादसे के बारे में बताते हुए कहा, “30-32 तीर्थयात्रियों के एक ग्रुप ने बोटिंग करने का फैसला किया। दो नावें थीं। उन्होंने 8-10 लोगों को दूसरी नाव में शिफ्ट किया और हम 20-22 लोग एक नाव में थे। कोई सेफ्टी इंतज़ाम नहीं थे। नाविक नाव से पोंटून ड्रम को धकेलने की कोशिश कर रहा था। यह उसकी भी उतनी ही गलती थी। मेरी मां और मुझे अलग-अलग हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। हमारे फोन पानी में खराब हो गए हैं और मैंने अभी नया फोन खरीदा है। यहां तक कि जिस हॉस्पिटल में मेरी मां भर्ती हैं, वहां के अधिकारी भी पैसे मांग रहे हैं।”

कई और तीर्थयात्री जगराओं की गीता कॉलोनी से थे। तीर्थयात्रियों में से एक 45 साल के सोनू कुमार ने कहा, “हम सुबह करीब 11 बजे एक होटल में रुके। मैं एक होटल में था जबकि कुछ और लोग मंदिर घूमने गए थे और 30-32 लोग बोटिंग करने गए थे। मैं बोटिंग करने नहीं गया था लेकिन चश्मदीदों ने बताया कि नाविक ने नाव को तैरते हुए पोंटून से टकरा दिया और वह पलट गई।”

लुधियाना के डिप्टी कमिश्नर हिमांशु जैन ने लोगों से अपील की है कि वे अफवाहें न फैलाएं या पैनिक न करें, क्योंकि जिला प्रशासन लुधियाना के साथ-साथ पंजाब सरकार पहले से ही वृंदावन में अधिकारियों के संपर्क में है। उन्होंने बताया कि लोगों की मदद के लिए जगराओं के साथ-साथ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर लुधियाना में 24×7 डेडिकेटेड हेल्पलाइन नंबर 01624223226 (SDM जगराओं ऑफिस) और 01612403100 (डिप्टी कमिश्नर ऑफिस लुधियाना) भी शुरू किए गए हैं।

जगरांव की गीता कॉलोनी के रहने वाले विजय नाव हादसे में ज़िंदा बचे लोगों में से एक हैं। उन्होंने अपनी पत्नी और बेटे को खो दिया है। विजय के मुताबिक गुरुवार सुबह करीब 30-32 भक्तों का एक ग्रुप देवराहा बाबा की समाधि पर माथा टेकने के लिए निकला और यमुना पार करने के लिए नाव ली। बड़ी नाव में बीच में खराबी आ गई, जिसके बाद यात्रियों को छोटी नावों में ले जाया गया। उसी समय नदी में तैर रहा एक टेम्पररी पंटून पुल पानी के बहाव के साथ हिलने लगा।

विजय ने कहा, “कुछ ही सेकंड में, पुल हमारी नाव पर तूफ़ान की तरह आ गिरा। यह पलट गया और लोग मदद के लिए चिल्लाने लगे।” पीड़ितों में से एक ईशान कटारिया के दादा पवन कुमार कटारिया ने कहा कि उनका पोता सिर्फ़ 25 साल का था और उसकी शादी नहीं हुई थी। वृंदावन में ज़िंदा बचे एक युवा ने कहा, “हमने नाविक से दो-तीन बार धीरे चलने को कहा, हवा तेज थी, और नाव बहुत तेज चल रही थी। लेकिन उसने एक नहीं सुनी।” उनके मुताबिक नाव में करीब 25 से 27 लोग ठूंस-ठूंस कर भरे हुए थे, जो उसकी बताई गई कैपेसिटी करीब 15 से कहीं ज़्यादा थी। उनमें से किसी को भी लाइफ जैकेट नहीं दी गई थी।

जैसे ही नाव एक पोंटून पुल के पास पहुँची, यात्रियों ने फिर से नाविक को रुकने की चेतावनी दी। एक और बचे हुए व्यक्ति ने कहा, “हम आगे पुल देख सकते थे और उसे धीरे चलने के लिए कहा। दो बार, नाव उससे टकराने से बाल-बाल बची। तीसरी बार, यह क्रैश हो गई।” पोंटून से टकराने के बाद नाव का बैलेंस बिगड़ गया और वह पलट गई, जिससे सभी लोग गहरे पानी में गिर गए, जो लगभग 30 फीट गहरा होने का अनुमान है। बचे हुए व्यक्ति ने कहा, “वहां अफरा-तफरी मच गई। लोग चिल्ला रहे थे, तैरने के लिए संघर्ष कर रहे थे। हम मदद के लिए चिल्लाते रहे, किसी से डाइवर्स को बुलाने के लिए कह रहे थे।”

जब बचाव दल आया, तो उसे सिर्फ़ सरकारी टीमों ने ही नहीं, बल्कि पास के नाविकों, पोंटून पुल की मरम्मत कर रहे मज़दूरों और स्थानीय लोगों ने भी लीड किया। कुछ बचे हुए लोग इन स्थानीय लोगों और डाइवर्स को श्रेय देते हैं कि उन्होंने उन्हें समय पर नदी से बाहर निकाला। बचे हुए व्यक्ति ने धीमी आवाज में कहा, “हम सब परिवार के लोग थे, रिश्तेदार एक साथ थे। एक बचे हुए व्यक्ति ने कहा, “कुछ लोगों को बचा लिया गया है, लेकिन कई अभी भी लापता हैं या अस्पतालों में हैं। सब कुछ पलक झपकते ही हो गया।”

ज़िला अधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह ने अब तक 10 मौतों की पुष्टि की है, और लगभग 16 लोगों को बचाया गया है। हालांकि मौके पर मौजूद परिवारों को डर है कि मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। उनका दावा है कि उनके ग्रुप के पांच से छह सदस्य अभी भी लापता हैं। घायलों को पास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जबकि पुलिस, SDRF, फायर सर्विस, सिविल डिफेंस के लोग, सेना और स्थानीय डाइवर्स देर रात तक सर्च ऑपरेशन जारी रहे। NDRF की टीमों के भी इस कोशिश में शामिल होने की उम्मीद है।