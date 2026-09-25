एक दिन पहले द इंडियन एक्सप्रेस ने चुनाव आयोग में मतभेद और गोवा में कुछ मतदाताओं के वोट के अधिकार से वंचित होने की खबर दी थी। इसके अगले दिन गुरुवार को गोवा के विपक्षी दलों ने मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार और बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। विपक्ष ने विधानसभा चुनावों को ‘प्रभावित करने’ और ‘बाधित करने’ की कोशिश का आरोप लगाया।

‘द इंडियन एक्सप्रेस’ ने गुरुवार को बताया कि 11 से 17 फरवरी के बीच गोवा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) के कार्यालय ने राज्य के प्रभारी वरिष्ठ उप चुनाव आयुक्त ज्ञानेश भारती को आठ बार पत्र लिखा। हर बार इन पत्रों की एक प्रति चुनाव आयोग की आईटी महानिदेशक सीमा खन्ना को भी भेजी गई। इन पत्रों में रोलबैक का विकल्प शुरू करने की मांग की गई थी। इस विकल्प के जरिए निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (ERO) पहले हटाए गए नामों को दोबारा बहाल कर सकते थे जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था।

लेकिन आखिरी मतदाता सूची पब्लिश करने की समयसीमा नज़दीक आने तक इन अनुरोधों पर कोई जवाब नहीं मिला। समय रहते यह सुविधा शुरू नहीं की गई। इसके परिणामस्वरूप गोवा की अंतिम मतदाता सूची से 97 लोगों के नाम बाहर रह गए।

गोवा के विपक्षी दलों ने गुरुवार को मांग की कि अंतिम मतदाता सूची के लिए योग्य पाए गए 97 मतदाताओं के नाम तुरंत वोटर लिस्ट में जोड़े जाएं। गोवा फॉरवर्ड पार्टी के प्रमुख विजय सरदेसाई ने कहा, ”मुझे डर है कि 2027 का गोवा विधानसभा चुनाव ‘वोट चोरी’ के बारे में हो सकता है।”

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उन्होंने कहा, ”मेरे अपने विधानसभा क्षेत्र फटोर्डा में 4500 मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं। इनमें से कुछ की मौत हो चुकी हो सकती है। लेकिन पूरे गोवा में SIR के बाद 10.76 फीसदी यानी करीब 1.27 लाख मतदाताओं के नाम हटा दिए गए हैं।”

उन्होंने कहा कि जिन मतदाताओं की मौत हो चुकी है, उन्हें छोड़कर बाकी सभी नाम हटाने की प्रक्रिया वापस ली जानी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि यह सामने आ चुका है कि गोवा के अधिकारी, ERO और AERO उन मतदाताओं को न्याय दिलाने के लिए कुछ नहीं कर सके जिनके नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं।

उन्होंने कहा, ”ह साफ है कि भारतीय नागरिकों को मिले मौलिक अधिकार और भारत की विकेंद्रीकृत चुनाव व्यवस्था से जुड़ी निष्पक्षता को कमजोर किया जा रहा है। ऐसे में पूरी चुनावी व्यवस्था पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं। मोटे तौर पर गोवा के मतदाताओं के अधिकारों का फैसला दिल्ली में बैठे लोग एक सॉफ्टवेयर के जरिए कर रहे हैं। इसका मतलब है कि गोवा का चुनाव चोरी हो जाएगा।”

पणजी में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए गोवा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष सुनील कवथंकर ने आरोप लगाया कि बीजेपी SIR के जरिए चुनाव जीतने की कोशिश कर रही है क्योंकि उसे पता है कि गोवा में दोबारा सत्ता में लौटना मुश्किल होगा। उन्होंने कहा, ”वैध मतदाताओं के नाम हटाना चुनाव प्रक्रिया को नुकसान पहुंचाने के बराबर है। चुनाव आयोग बीजेपी की एक शाखा बन गया है और वह इसका इस्तेमाल चुनाव जीतने के लिए कर रही है।”

आम आदमी पार्टी के गोवा अध्यक्ष वाल्मीकि नाइक ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की आलोचना करते हुए कहा कि चुनाव प्रक्रिया को दिल्ली में केंद्रीकृत करने से ERO की उन मतदाताओं के नाम दोबारा जोड़ने की शक्ति कमजोर हो गई है जिन्हें वोटर लिस्ट से हटा दिया गया है। नाइक ने कहा कि यह शायद सिर्फ शुरुआत है। उन्होंने दावा किया, ”जो लोग बीजेपी को वोट नहीं देंगे, उनके वोट हटा दिए जाएंगे।”

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द इंडियन एक्सप्रेस की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में बताया गया है कि चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने क्या आपत्तियां दर्ज कराई थीं? यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।