ओटीटी के बढ़ते इस्तेमाल से दूरसंचार कंपनियों की कमाई घटी

ओटीटी के बढ़ते इस्तेमाल से दूरसंचार कंपनियों की कमाई घटी

ओटीटी एप के बढ़ते उपयोग से दुनियाभर में दूरसंचार सेवा प्रदाता कंपनियों की कमाई का प्रमुख जरिया अब संदेश और काल के बजाय इंटरनेट हो गया है।

प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर। (फोटो-इंडियन एक्‍सप्रेस)।

पिछले एक दशक में दूरसंचार कंपनियों के राजस्व में वायस काल का हिस्सा 80 फीसद तक घट गया है। उधर, एमएमएस सेवाओं से प्राप्त होने वाले राजस्व में 94 फीसद की कमी आई है। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) की ओर से जारी एक परिपत्र के मुताबिक यह गिरावट इंटरनेट आधारित कालिंग और संदेश सेवा के बढ़ते इस्तेमाल से आई है। ट्राई के अनुसार इंटरनेट के इस्तेमाल से प्रति ग्राहक औसत राजस्व (एआरपीयू) जून, 2013 तिमाही से दिसंबर, 2022 तिमाही तक 10 गुना बढ़ गया है। वाट्सएप, गूगल मीट, फेस टाइम जैसे संदेश और कालिंग एप का नियमन करने के लिए ट्राई ने हाल ही में जारी अपने परिपत्र में ट्राई ने कहा कि संदेश, वायस कालिंग के लिए ‘ओवर द टाप’ (ओटीटी) एप के बढ़ते उपयोग से दुनियाभर में दूरसंचार सेवा प्रदाता कंपनियों की कमाई का प्रमुख जरिया अब संदेश और काल के बजाय इंटरनेट हो गया है। एआरपीयू के सभी प्रमुख घटकों में जून, 2013 से दिसंबर, 2022 तिमाही तक यह गिरावट हुई है। दूरसंचार कंपनियों की वृद्धि को मापने का एआरपीयू प्रमुख तरीका है। ट्राई के दस्तावेज के अनुसार, दूरसंचार कंपनियों के कुल राजस्व में इंटरनेट से कमाई की हिस्सेदारी 2013 के 8.1 से करीब 10 गुना बढ़कर दिसंबर, 2022 में 85.1 फीसद हो गई है। हालांकि इस दौरान दूरसंचार कंपनियों का एआरपीयू 123.77 से बढ़कर सिर्फ 146.96 रुपए हुआ है। इस दौरान काल के राजस्व में हिस्सेदारी घटकर 14.79 रुपए या कुल एआरपीयू का 10.1 फीसद रह गई है। जून, 2013 में यह कुल राजस्व में 72.53 रुपए या 58.6 फीसद थी। एसएमएस की राजस्व में हिस्सेदारी एआरपीयू के 3.99 रुपए से घटकर 23 पैसे रह गई है।

पढ़ें राष्ट्रीय (National News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram