केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने सोशल मीडिया पर शेर और गधे की एक तस्वीर के साथ एक कहानी शेयर की है। मंत्री ने कहानी के जरिए उन लोगों पर निशाना साधा है जो कि फर्जी खबरें और झूठी जानकारी फैलाते हैं। मंत्री ने ट्विटर पर पोस्ट किया, ‘एक बाघ और गधे की दिलचस्प कहानी। जिसमें गधा दावा करता है कि घास नीली है और बाघ उससे असहमत है। भारत जैसे लोकतंत्र में विचारों की विविधता के लिए स्वस्थ सम्मान है। हालांकि, प्रोपगैंडा और फर्जी खबरों ने सार्वजनिक चर्चा की रूपरेखा को बदल दिया है।’

मंत्री ने फेसुबक पर पूरी कहानी को शेयर किया है। गधे और बाघ की कहानी में गधा बाघ से कहता है कि घास नीली है। बाघ जवाब देते हुए कहता है कि नहीं, घास हरी है। दोनों के बीच बहस हुई, और दोनों ने इस मुद्दे को फैसले के लिए जंगल के राजा शेर के सामने रखने के बारे में सोचा। शेर के सामने गधा चिल्लाने लगा: “महाराज, क्या यह सच है कि घास नीली होती है?”। शेर ने जवाब दिया: “सच है, घास नीली है”।

गधे ने कहा: बाघ मुझसे असहमत है और मेरा विरोध करता है और मुझे परेशान करता है। कृपया उसे दंडित करें”। तब शेर ने कहा: “बाघ को 5 साल के मौन की सजा दी जाएगी”। गधा खुशी से उछल पड़ा और अपने रास्ते पर चला गया और दोहराता रहा: “घास नीली है”…

An interesting story of a donkey who claimed that grass is blue and a tiger who disagreed.

In a democracy like India there is a healthy respect for diversity of opinion. However, propaganda and fake news have changed the contours of public discourse.https://t.co/unmgEBjJSJ pic.twitter.com/kIJudopY9p

— Vijay Kumar Singh (@Gen_VKSingh) June 28, 2021