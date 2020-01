पश्चिम बंगाल के शांतिनिकेतन में लाठी एवं छड़ लिए लोगों की एक भीड़ ने विश्वभारती विश्वविद्यालय के परिसर में हमला कर दिया। यह हमला बुधवार (15 जनवरी) की रात को पुरुष हॉस्टल में हुआ है। घटना में कई छात्र घायल भी हो गए हैं। पुलिस ने इस घटना के सिलसिले में दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में शांतिनिकेतन पुलिस थाने के एक अधिकारी ने बताया कि दो लोगों की पहचान अचिंत्य बागड़ी और साबिर अली के रूप में की गई है, जिन्हें हमले में शामिल होने के आरोप में गुरुवार (17 जनवरी) को गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें कि एक तीन सदस्य की टीम का गठन किया गया है। यह टीम भाजपा के राज्यसभा सदस्य को छह घंटे तक एक कमरे में बंद रखने के मामले की जांच करेगी।

क्या है मामलाः इस पर अधिकारी ने बताया कि एसएफआई के एक सदस्य को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कई अन्य को इस हमले में मामूली चोटें भी आई है। संशोधित नागरिकता कानून के संबंध में लेक्चर देने आए भाजपा के राज्यसभा सदस्य स्वपन दासगुप्ता को वामपंथी संगठनों से जुड़े छात्रों ने पिछले सप्ताह विश्वविद्यालय के एक कमरे में छह घंटे तक बंद कर दिया था, जिसके बाद यह घटना हुई है।

The three-member committee will also look into the alleged clash between two groups of students of the University on 15th January. https://t.co/Wtw1m6E1SQ

