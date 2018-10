प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरबा को लेकर एक गाना लिखा था, जिस पर नेत्रहीन युवतियों ने सुंदर नृत्य पेश किया। नेत्रहीन युवतियों के द्वारा किए गए गरबा नृत्य का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। समाचार एजेंसी एएनआई ने पीएम मोदी के लिखे गाने पर गरबा करतीं नेत्रहीन युवतियों के नृत्य का वीडियो ट्वीट किया, जिसे पीएम मोदी ने रीट्वीट करते हुए अपनी भावनाएं उड़ेली हैं। पीएम मोदी ने बेहद जज्बाती होते हुए लिखा, ”इसे देखकर अभिभूत हूं। गरबा की इस भावना में इन बेटियों ने प्राण फूंक दिए हैं। आशा करता हूं कि सभी लोग सुखमयी नवरात्रि मना रहे हैं।” बता दें कि गरबा गुजरात का लोकनृत्य है। मोदी ने 2012 में ‘घूमे ऐनो गरबो’ गाने को लिखा था। वह उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे। पीएम ने कई किताबें और कविताएं भी लिखी हैं। इंटरनेट से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री बनने के बाद से अब तक पीएम ने 6 किताबें लिखी हैं। इममें अप्रैल 2014 में आई ‘ए जर्नी- पोएम्स वाई नरेंद्र मोदी’, 2015 में आई ‘सोशल हारमनी’, 2015 में ही आई ‘ज्योतिपुंज’, दिसंबर 2015 में आई ‘इंडियाज सिंगापुर स्टोरी’, 2017 में आई ‘मन की बात- ए सोशल रिवोल्यूशन ऑन रेडियो’ और फरवरी 2018 में आई ‘एग्जाम वॉरियर्स’ किताबें शामिल हैं।

बता दें कि पीएम मोदी लगातार सोशल मीडिया पर भी काफी सक्रिय भूमिका में रहते हैं। 2014 चुनाव से पहले मोदी सोशल मीडिया के जरियो करोड़ों युवाओं तक पहुंच बनाने में सफल रहे थे और उनके इस हुनर को विरोधियों ने भी माना था। इसके बाद तमाम विपक्षी दलों ने सोशल मीडिया विंग्स पर जोर देना शुरू कर दिया। हाल के कुछ सर्वेक्षणों में किए गए दावों पर यकीन करें तो 2019 के लोकसभा चुनाव में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एकबार फिर कुर्सी संभाल सकते हैं। हालांकि, सर्वेक्षणों में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) का वोट शेयर घटता हुए बताया गया है।

Touched to see this.

The spirit of this Garba has been brought to life by these daughters!

Hope everyone's having a blessed Navratri. https://t.co/8JjwIJvdTL

— Narendra Modi (@narendramodi) October 13, 2018