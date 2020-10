ढाबे वाले 80 साल के बुजुर्ग का रोते हुए वीडियो हुआ वायरल मदद को उमड़े लोग, ट्विटर पर ट्रेंड होने लगा बाबा का ढाबा

ढाबे वाले 80 साल के एक बुजुर्ग का रोता हुआ वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। यह बुजुर्ग दंपत्ति मालवीय नगर में ढाबा चलाते हैं। लेकिन कोरोना संकट के चलते किए गए लॉकडाउन के बाद उनके ढाबे पर कोई खाना खाने नहीं आता। बुजुर्ग के आंसू देखकर लोगों का दिल पिघल गया और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस वीडियो को बॉलीवुड सितारों से लेकर नेता तक कई लोगों ने शेयर किया है।

यह वीडियो एक यूट्यूबर ने बनाया है। इस वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होते ही देश से कई लोग उनकी मदद के लिए आगे आए। वीडियो वायरल होने के कुछ ही घंटों बाद उनकी दुकान में खाना खाने के लिए लाइन लग गई। इतनी भीड़ को देख बुजुर्ग कपल के चेहरे पर मुस्कान आ गई। टिवीटर पर हैस टैग बाबा का ढाबा भी ट्रेंड करने लगा।

बॉलीवुड अभिनेत्री रवीना टंडन ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा “जो भी यहां खाना खाए मुझे तस्वीर भेजे। मैं आपकी तस्वीरों के साथ एक स्वीट मैसेज लिखूंगी। वहीं रणदीप हुड्डा ने लिखा “अगर आप दिल्ली में हैं तो यहां जरूर जाएं। बाबा का ढाबा।” वहीं स्वरा भास्कर ने लिखा “दिल्ली! चलो ‘बाबा का ढाबा’ पर मटर पनीर खाते हैं! मालवीय नगर में! सुनील शेट्टी ने कहा कि इनकी स्माइल को वापस लाने के लिए चलो मदद करें। हमारे पड़ोसी वेंडर्स को मदद की जरूरत है।”

#WATCH: “It feels like whole India is with us. Everyone is helping us”, says Kanta Prasad, owner of #BabaKaDhabha.

The stall in Delhi’s Malviya Nagar saw heavy footfall of customers after a video of the owner couple went viral. pic.twitter.com/nNpne6Arqs

— ANI (@ANI) October 8, 2020