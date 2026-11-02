आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम के गाजुवाका औद्योगिक क्षेत्र में स्थित हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) की रिफाइनरी में भीषण आग लग गई। आग रिफाइनरी परिसर के भीतर लगी है। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर हैं। हालांकि इसमें किसी के घायल होने की खबर नहीं है।आग के कारण आसपास के इलाकों में घना धुआं छा गया, जिससे स्थानीय निवासियों में चिंता फैल गई।

खबरों के मुताबिक आग सल्फर पिच टैंक में लगी थी। विशाखापत्तनम पुलिस आयुक्त शंखब्रता बागची ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि आग टैंक तक ही सीमित है और रिफाइनरी के अन्य हिस्सों को कोई खतरा नहीं है।

एचपीसीएल की दमकल गाड़ियां और अन्य अग्निशमन दल आग पर काबू पाने में लगे हुए हैं। अधिकारियों ने बताया कि धुआं खतरनाक नहीं है और अभी तक किसी की मौत की खबर नहीं है। राहत कार्य जारी है और अधिकारी स्थिति पर नजर रख रहे हैं। एहतियात के तौर पर रिफाइनरी अधिकारियों ने प्रभावित क्षेत्र की बिजली आपूर्ति बंद कर दी और कर्मचारियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया। प्रभावित परिसर में लोगों के प्रवेश को रोकने के लिए परिसर के चारों ओर पुलिस बल तैनात किए गए।