देखें, जब मैरिज हॉल में घुस गए डीएम, दूल्हे को भी धक्का मार बाहर निकाला, कर दिया सील

देशभर में कोरोना के मामले काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। नार्थ ईस्ट में भी कोरोना का संक्रमण तेजी से फ़ैल रहा है। त्रिपुरा में नाईट कर्फ्यू का उल्लंघन कर शादी समारोह आयोजित किए जाने पर पश्चिमी त्रिपुरा जिले के डीएम एक मैरिज हॉल में घुस गए। इस दौरान डीएम साहब इतने गुस्से में थे कि उन्होंने दूल्हे को भी नहीं बख्शा और उसे भी धक्का मार कर बाहर निकाल दिया। साथ ही डीएम ने मैरिज हॉल को भी सील कर दिया। डीएम शैलेश के इस कारनामे का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया है।

वायरल वीडियो के अनुसार पश्चिमी त्रिपुरा के डीएम शैलेश कुमार यादव एक शादी समारोह को रुकवाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वायरल वीडियो में डीएम शैलेश यादव काफी गुस्से में भी दिखे। इस दौरान डीएम ने कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर रहे लोगों को वहां से भगा दिया। इतना ही नहीं डीएम शैलेश यादव ने दूल्हे को भी धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। साथ ही डीएम शैलेश ने कई लोगों के साथ अभद्रता भी की। इस दौरान डीएम शैलेश यादव ने भाषाई स्तर पर भी सारी सीमाओं को लांघ दिया।

No DM Sahab. This is not done. Sorry!! pic.twitter.com/yRAYppzWdI

— Awanish Sharan (@AwanishSharan) April 27, 2021