दिल्ली हिंसा में अब तक 42 लोगों की मौत हो चुकी है। दंगों के बढ़ने की वजह कई शीर्ष नेताओं के बयानों को बताया जा रहा है। कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर और परवेश वर्मा पर कथित तौर पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप है। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, इसमें एक महिला को गद्दारों को मारने और काटने के लिए कहते देखा जा सकता है। महिला का नाम रागिनी तिवारी बताया गया है। कहा जा रहा है कि रागिनी ने यह वीडियो घटनास्थल पर खड़े हो कर ही फेसबुक पर लाइव किए थे। हालांकि, इसकी अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है।

वायरल वीडियो में महिला का क्या बयान?: जो वीडियो वायरल हुए हैं, उनमें से एक में महिला कहती है- “दिल्ली पुलिस लठ्ठ बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। मोटे-मोटे लठ्ठ बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। जरूरत पड़ी तो हमें बुलाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। अरे क्या हुआ, जो भी गद्दार है, उसे काट डालो-काट डालो। बहुत हुआ सनातन पर वार, अब नहीं सहेंगे वार। आर-पार की लड़ाई, सभी सनातनियों बाहर आओ। मरो या मार डालो। बाद में देखी जाएगी। जो खून अब न खौला, खून नहीं वो पानी है।”

This lady ( Ragni Tiwari) doing Facebook live from past 3-4 days with similar provocative slogans .

Hello @DelhiPolice, Her provocative videos are now viral on Facebook and whatsapp. pic.twitter.com/0CZKQfN7xI

