मल्लाह को पीछे बिठा खुद नाव चलाने लगीं प्रियंका गांधी, वीडियो वायरल

प्रियंका गाँधी मौनी अमावस्या के मौके पर प्रयागराज में थी. प्रयागराज पहुँच कर प्रियंका गाँधी ने संगम में डुबकी लगाने के अलावा नाव की सवारी भी की। इस दौरान प्रियंका गाँधी ने नाविक को पीछे बिठाकर खुद ही नाव चलाया। प्रियंका गाँधी ने अपने ट्विटर अकाउंट से नाव चलाने का वीडियो शेयर किया है। सोशल मीडिया पर उनका यह वीडियो खूब वायरल भी हो रहा है। प्रियंका गाँधी ने नाव चलाते हुए नाविक से बात भी की।

लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती

कोशिश करने वालों की हार नहीं होती

– सोहन लाल द्विवेदी

A special thanks to our boatman Sujeet Nishad for the joyful ride pic.twitter.com/xrU5kVzxPP

— Priyanka Gandhi Vadra (@priyankagandhi) February 13, 2021