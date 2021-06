मानसून आने के साथ ही मुंबई के घाटकोपर से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। वायरल वीडियो में भारी बारिश के बाद पार्किंग में खड़ी एक कार देखते ही देखते गड्ढे में समा गई। राहत की बात यह रही कि उस दौरान कोई भी व्यक्ति कार में मौजूद नहीं था। कार के डूबने के दौरान वहां मौजूद रहे किसी शख्स ने घटना का वीडियो बना लिया, जो जल्दी ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार यह घटना मुंबई के घाटकोपर में स्थित राम निवास सोसायटी की है। सोसायटी की पार्किंग में कई कार खड़ी थी। रविवार को भारी बारिश होने की वजह से पार्किंग में खड़ी एक कार देखते ही देखते जमीन में समा गई। कार पंकज मेहता नाम के शख्स की है और हादसे के दौरान कार में कोई भी मौजूद नहीं था। जानकारी के अनुसार पार्किंग वाली जगह पहले कुआं हुआ करता था। लेकिन सोसायटी के लोगों ने कुआं बन्द कर वहां पार्किंग करनी शुरू कर दी थी। रविवार को आए मानसून के कारण ज़मीन खिसकने की वजह से कार उस कुएं में समा गई।

#MumbaiRains

Car swallowed completely by a sinkhole in residential complex in Mumbai.. Later discovered that it was a covered well under a parking lot! pic.twitter.com/nvLct0QqfU

— Subodh Srivastava (@SuboSrivastava) June 13, 2021