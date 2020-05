Viral Video: तपती गर्मी में शख्स ने किंग कोबरा के मुंह पर शख्स ने बाल्टी से डाला पानी, फिर हुआ कुछ ऐसा

सांप से इंसनों को उतना ही डर लगता है जितना सांपों को इंसानों से लगता है। यूं तो हम ने जानवरों और इंसानो की दोस्ती के कई किस्से और वीडियो देखे हैं लेकिन लॉकडाउन के बीच सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखकर आपके रोंगटे खडे़ हो जाएंगे। इस वीडियो को देखकर यूजर्स भी हैरान हैं। वीडियो में शख्स पानी की बाल्टी से विशालकाय किंग कोबरा को नहलाता नजर आ रहा है। इस दौरान शख्स सांप के सिर पर हाथ भी फेरता है।

तपती गर्मी में कोबरा भी स्नान का खूब आनंद ले रहा है। वह शख्स के साथ किसी तरह का आक्रामक व्यवहार नहीं करता है। सोशल मीडिया पर सुशांत नंदा ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा है, घर पर इस तरह का स्टंट न करें। उन्होंने लिखा, ‘खतरनाक हो सकता है। कृपया कोशिश न करें।’

Summer time..

And who doesn’t like a nice head bath

Can be dangerous. Please don’t try. pic.twitter.com/ACJpJCPCUq

— Susanta Nanda IFS (@susantananda3) May 24, 2020