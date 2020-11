एक ट्रैफिक कॉन्सटेबल का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी देखा जा रहा है। दरअसल इस वीडियो में ट्रैफिक कॉन्सटेबल एंबुलेंस को रास्ता बनाने के लिए दो किलोमीटर तक दौड़ता रहा। सोशल मीडिया पर लोग ट्रैफिक कॉन्सटेबल की इस काम के लिए तारीफ कर रहे हैं। घटना तेलंगाना के हैदराबाद की बतायी जा रही है।

खबर के अनुसार, सोमवार को शाम 6 से 7 बजे के बीच हैदराबाद के जीपीओ जंक्शन इलाके में एक एंबुलेंस ट्रैफिक में फंस गई। इस पर वहां ड्यूटी पर मौजूद ट्रैफिक कॉन्सटेबल जी.बाबजी ने ट्रैफिक से एंबुलेंस को निकालने के लिए खुद मोर्चा संभाला और एंबुलेंस के आगे दौड़कर उसके लिए रास्ता बनाया। टीओआई की रिपोर्ट के अनुसार, जी.बाबजी ने बताया कि शाम के समय ट्रैफिक चरम पर होता है। इस दौरान उन्होंने देखा कि एंबुलेंस ट्रैफिक के चलते निकल नहीं पा रही है। इसलिए उन्होंने खुद लोगों को रास्ते से हटने की अपील की और एंबुलेंस के लिए रास्ता बनाकर उसे ट्रैफिक से निकाला।

वीडियो में दिखाई दे रहा है कि जी.बाबजी दोपहिया वाहन चालकों से एंबुलेंस को रास्ता देने को कह रहे हैं और चार पहिया वाहनों के लिए रास्ता बनाकर एंबुलेंस को ट्रैफिक से निकाल रहे हैं। जब जी.बाबजी यह सब कर रहे थे, तब एंबुलेंस में बैठे एक व्यक्ति ने अपने मोबाइल से यह सब शूट कर लिया और उसे सोशल मीडिया पर डाल दिया।

इसके बाद सोशल मीडिया पर यह वीडियो को काफी पसंद किया जा रहा है और लोग कमेंट कर ट्रैफिक कॉन्सटेबल की तारीफ कर रहे हैं।

Video of Hyderabad cop running for 2 km to help ambulance goes viral https://t.co/5n2WAFG3xs via @TOIHyderabad pic.twitter.com/8FYqU35euP

— The Times Of India (@timesofindia) November 5, 2020